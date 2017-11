Ricard Ustrell deixarà de ser el presentador de l'espai «Preguntes freqüents»

El periodista Ricard Ustrell deixarà de presentar el programa de debat FAQS ( Preguntes freqüents) que s'emet per TV3 a finals d'any. L'espai televisiu era una de les apostes del canal per a aquesta temporada, i ha recollit índexs d'audiència destacables en les seves emissions. De fet, el programa continuarà a la graella de TV3, tot i que hi haurà novetats. Ustrell presenta també el programa El Suplement de Catalunya Ràdio, que s'emet els matins del cap de setmana. FAQS va néixer amb la voluntat d'entretenir i informar els espectadors el cap de setmana buscant en directe les claus de l'actualitat.