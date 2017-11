Atresmedia transforma en una sèrie de vuit episodis la comèdia «Cuerpo de élite»

El grup Atresmedia converteix la seva taquillera pel·lícula Cuerpo de élite en una sèrie de vuit episodis que està en procés de rodatge i que té com protagonistes a Cristina Castaño, Canco Rodríguez, Joaquín Reyes, Ana Morgade, Antonio Garrido i El Langui. Produida en col·laboració amb MOD Producciones i dirigida, com la pel·lícula, per Joaquín Mazón, aquesta irreverent comèdia es basa en les esbojarrades missions d'un Tedax, una boina verda, un (fals) policia nacional, una mossa d'esquadra i un ertzaina. La pel·lícula homònima es va convertir el 2016 en una de les cintes més exitoses de la taquilla espanyola, vista per més d'un milió d'espectadors i amb una recaptació de sis milions i mig d'euros.