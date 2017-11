La NBC confirma la renovació per a una tercera temporada de «The Good Place»

La NBC cadena nord-americana ha renovat la comèdia The Good Place. La sèrie, protagonitzada per Kristen Bell i Ted Danson, comptarà així amb una tercera temporada. Segons informava ahir el portal Formula TV, com en les seves dues temporades anteriors, la nova entrega de la ficció creada per Michael Schur ( Parks and Recreation) estarà composta per tretze episodis. Amb aquesta renovació, The Good Place se suma a This Is Us i Will & Grace a la llista de sèries de la NBC que s'han assegurat una temporada més.