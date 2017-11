Movistar reinventa la comèdia amb l'estrena de «Vergüenza»

Movistar + estrena avui divendres completa sota demanda Vergüenza, la seva sèrie original creada per Juan Cavestany i Álvaro Fernández-Armero. A més, el canal #0 preestrenarà aquesta nit a les 22.00 h els dos primers episodis i s'estrenarà un nou episodi cada dimarts, des del 28 de novembre, a partir de les 21.30 h.

Vergüenza és una comèdia sobre la vergonya aliena protagonitzada per Javier Gutiérrez i Malena Alterio en el paper de Jesús i Núria, una parella normal, amb una vida normal, és a dir, en crisi permanent. Ell és fotògraf de BBC (bodes, batejos i comunions) però creu que està cridat a fer alguna cosa més sublim: «la fotografia artística». Ella, amb una inestable situació laboral, tem no arribar a assolir els objectius amb els que va somiar sent més jove. Junts, a més i sobretot, tenen un petit gran problema: en qualsevol situació, estan abocats a fer sempre el ridícul davant dels seus amics i familiars, quedant fatal de la forma més incòmoda.

De la mà dels seus dos protagonistes, la comèdia convida els espectadors a entrar de cap, diverses vegades per episodi, en situacions de veritable angúnia social i humana al voltant de l'autoestima, el sexe, la família i l'amistat.

La primera temporada de Vergüenza compta amb un total de 10 episodis de mitja hora de durada cadascun.