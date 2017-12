Núria Roca presentarà el nou programa de cites de Cuatro

Poques setmanes després d'anunciar la seva polèmica marxa de TV3, que li va comunicar que estava acomiadad mitjançant un burofax, Núria Roca ja té nova llar. La periodista valenciana ha arribat a un acord amb el grup Mediaset España, on debutarà presentant el nou programa de cites de Cuatro. La nova aposta de la cadena, que ja emet altres date shows com Firts Dates, Granjero busca esposa o ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, porta per nom Singles XD. En aquest programa, cinc millennials reunits en un pis de solters rebran cada tarda, de dilluns a divendres, a candidats disposats a conquistar-los. Així mateix, a diferències d'altres formats, a Singles XD, els comentaris dels espectadors a través de les xarxes socials tindran el seu reflex en temps real, tal com ha informat la cadena de Mediaset.

Núria Roca torna «pletòrica de felicitat» a aquesta cadena, amb un format que «mai» ha tocat però que abraça «amb força», segons assegura Cuatro en un comunicat Tot i que la prioritat dels joves habitants del pis és passar-ho bé, estan preparats per llançar-se a l'aventura de conèixer noves persones que revolucionin les seves vides. El programa «neix amb un objectiu clar: ser el complement perfecte per a First Dates i Cuatro», explica Jaime Guerra, director de Producció de la Divisió de Continguts de Mediaset España, que signa el programa juntament amb Bulldog TV.

L'acció es desenvoluparà més enllà del pis, ja que els protagonistes aniran a excursions, concerts, viatges i nits de festa, i només hi ha una regla: cada single podrà tenir com a màxim dos «conqueridors» al mateix temps, així que cada tarda hi haurà sortides de convidats i benvingudes a noves visites. L'objectiu és atraure al públic mil»lenial, a través dels seus propis llenguatges i codis.