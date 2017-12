«House of cards» tornarà a rodar-se sense Kevin Spacey

La plataforma Netflix ha arribat a un acord per reprendre a principis de 2018 el rodatge de la sisena i última temporada de la sèrie House of Cards sense la presència del seu protagonista, Kevin Spacey, segons va anunciar ahir Ted Sarandos, cap de continguts de l'empresa. La producció de la reeixida ficció política es va suspendre temporalment a l'octubre després de les acusacions d'assetjament sexual contra l'actor.

Finalment, la sisena temporada estarà composta per vuit episodis i tindrà com a figura principal Claire Underwood, el personatge interpretat per l'actriu Robin Wright. «Estem realment entusiasmats d'arribar a un acord per a la conclusió de la sèrie», va reconèixer Sarandos en una conferència celebrada a Nova York.

El 3 de novembre, Netflix va anunciar que trencava relacions amb Kevin Spacey i va avançar que no seguiria endavant amb la sèrie en cas que seguís incloent l'actor. «Netflix no estarà involucrada en cap producció més de House of Cards que inclogui Kevin Spacey. Seguirem treballant amb MRC (la productora Media Rights Capital) durant aquesta interrupció per avaluar el nostre camí pel que fa al futur de la sèrie», va indicar llavors la companyia.

L'actor va ser acusat d'assetjament sexual pel seu company de professió Anthony Rapp, en un cas suposadament ocorregut el 1986, quan la víctima tenia 14 anys i Spacey 26. Després d'aquesta denúncia, diversos testimonis es van sumar a l'acusació i fins i tot treballadors i exempleats de House of Cards van assenyalar que havien patit agressions i abusos sexuals per part de Spacey.

La denúncia de Rapp va dur Spacey a admetre la seva homosexualitat i assegurar que no recordava l'episodi del qual l'acusava, encara que va dir que si realment va tenir lloc li havia de demanar «la més sincera disculpa».