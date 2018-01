Com s'alimentarà el planeta a finals de segle, al «60 minuts»

L'espai 60 minuts (23.00 h, Canal 33) estrena aquesta nit Què menjarem quan siguem deu mil milions, dirigit per Valentin Thurn, un documental sobre com s'està treballant arreu del món per trobar solucions al problema alimentari que suposarà arribar als deu mil milions de persones. La producció es basa en els càlculs dels experts, segons els quals, al llarg d'aquest segle, la població mundial arribarà als deu mil milions de persones, i això suposarà un problema alimentari de conseqüències difícils de predir.

Per anticipar-se a aquesta situació, en diferents llocs del món es treballa per trobar maneres d'alimentar una població tan nombrosa. Des de la manipulació genètica dels aliments fins al retorn a una agricultura respectuosa amb el medi, totes les possibilitats estan obertes a l'hora d'afrontar aquest repte tan important, un dels més greus que ha hagut de superar mai la humanitat. En aquest reportatge veurem diferents propostes que van apareixent en diferents llocs del món, des dels països més rics fins als països en desenvolupament.

La població mundial no para de créixer i els recursos del planeta cada cop són més valuosos. Potser en el futur no ens podem permetre el luxe de ser tan primmirats i ens veurem obligats a menjar llagostes, grills o cucs, com fan a Tailàndia. Avui en dia, els agricultors tenen cada cop menys terres i menys aigua a la seva disposició. En aquestes condicions, ¿seran capaços de produir les quantitats de menjar necessàries en el futur per alimentar a tothom?

O potser la ciència ens proporcionarà noves fonts d'aliment per poder satisfer una població en expansió? Actualment, la distribució de la producció d'aliments al món és molt desigual. Ja avui en dia, un de cada tres habitants del planeta no es pot permetre l'aliment necessari. Com s'ho farà l'agricultura per alimentar-nos a tots quan, a mitjan segle XXI, la població mundial arribi als deu mil milions d'habitants? La indústria agroquímica diu que té la solució. En molts llocs del món, la producció de llavors està en mans de grans empreses multinacionals. N'hi ha deu que controlen les tres quartes parts del mercat mundial.