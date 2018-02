David Broncano és el mestre de cerimònies de «La Resistencia»

Coincidint amb el seu segon aniversari, el canal # 0 de Movistar + estrena aquesta mitjanit La Resistencia, el primer late-late d'Espanya i el show més elèctric i boig. De la mà de David Broncano, el còmic de moda amb una personalíssima manera de veure el món, arriba un format diari més millenial i descarat que Late Motiv per reforçar l'aposta per l'humor del canal.

Premiat en l'última edició del FesTVal de Vitòria, David Broncano es mou bé en qualsevol àmbit: en televisió ( LocoMundo) ràdio ( La vida moderna) o xarxes. Ara, codirigirà i presentarà un late-late night, format que ja fa anys que s'emet als Estats Units, i que consisteix a enllaçar dos late-night. Quequé, Dani Rovira, Antonio Resines, Jorge Ponce, Ricardo Castella, Ignatius Farray, Ter i Grissom seran alguns dels col·laboradors que acompanyaran Broncano, de dilluns a dijous, a La Resistencia.

Entrevistes poc convencionals, convidats especials, col·laboradors sense prejudicis i, sobretot, molt de carrer: el programa aprofitarà la seva ubicació cèntrica per ficar-se de ple en la nit madrilenya amb connexions sorprenents.

Amb tots aquests ingredients, el nou programa girarà entorn de l'univers de David Broncano, amb aquesta capacitat personal del còmic per convertir en mainstream l'alternatiu, per aconseguir que el bizarro sigui tendència i per elevar un detall nimi a la categoria de transcendental.