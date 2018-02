La sèrie «Crimen en el paraíso» comptarà amb una vuitena temporada

La sèrie Crimen en el paraíso ha estat renovada per a una vuitena temporada. Així ho han confirmat recentment la cadena britànica BBC i la productora Red Planet Pictures. Els nous episodis arribaran a la petita pantalla a partir del 2019. Ardal O'Hanlon, actor conegut per la seva participació en la sèrie Father Ted, es posarà de nou en la pell del detectiu Jack Mooney, a qui la productora defineix com «un oficial deprimit que treballa a Londres en un soterrani humit fins que coneix els oficials del Carib i té l'oportunitat de treballar amb ells i descobrir un nou món».