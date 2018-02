Els Zapping premien «L'ofici de viure» de TV3 i nominen Empordà Televisió

Els XXIII Premis Zapping a l'audiovisual de qualitat de 2017, que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, ha donat a conèixer els finalistes de les televisions locals i els premis nominals. Als guardons nominals hi figuren: el Premi Especial a TVE per l'espai Clásicos y Reverentes, el Premi dels Grups d'Anàlisis de Programes a la producció de Movistar+ La zona, el Premi Valors al programa L'ofici de viure de TV3 i el Premi de la Junta Directiva al videojoc RiME desenvolupat per Tequila Works.

Mentrestant, els finalistes de les televisions locals són Concurs joves cuiners Àngel Moncusí de Lleida Televisió; El club dels poetes morts - el càsting, d'El 9 TV; Fènix, cinc anys després de la tragèdia d'Empordà Televisió, i La nostra escola de Televisió de Badalona. L'acte tindrà lloc el dijous 1 de març a l'auditori de CaixaForum Barcelona.

Respecte d'edicions anteriors, el funcionament és diferent a la categoria de TV locals, ja que cada cadena local d'àmbit català pot enviar a concurs fins a un màxim de tres produccions diferents. I, encara que aquests espais integren una única candidatura, l'estatueta que reben és la mateixa que la dels professionals de les televisions autonòmiques o estatals. Enguany, degut a la qualitat dels espais a concurs, han quedat seleccionats quatre programes, en lloc dels tres tradicionals.

Clara Segura és finalista en la categoria d'actriu pel seu paper de la doctora forense Sara Grau a Nit i dia i competeix amb Aura Garrido ( El ministerio del tiempo) i Blanca Portillo ( Sé quién eres). A més, dos programes de TV3, Al cotxe!, presentat per Eloi Vila, i Res és impossible, protagonitzat per l'il·lusionista Antonio Díaz, són finalistes en l'apartat de Programa d'Entreteniment/Concurs, i competiran amb el concurs Ahora caigo!. Ruth Jiménez, la conductora de Tarda oberta, és finalista en la categoria de presentador/a juntament amb Manel Fuentes ( Tu cara me suena i Tu cara no me suena todavía) i Roberto Leal ( España directo i Operación Triunfo 2017).

Els Premis Zapping són els únics guardons audiovisuals de vot popular que es concedeixen a Espanya. A diferència d'altres reconeixements, els Zapping premien la qualitat, i no l'audiència, i els socis de TAC i usuaris del web ( taconline.net) són els que elegeixen els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat, presidit pel president de l'Associació, Josep Maria Guerra, decideix amb el seu vot els guanyadors.