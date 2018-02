Movistar + estrena la quarta temporada de «Mozart in the Jungle»

Hailey i Rodrigo, els dos protagonistes de «Mozart in the Jungle».

Hailey i Rodrigo, els dos protagonistes de «Mozart in the Jungle». amazon

La quarta temporada de la sèrie Mozart in the Jungle, protagonitzada per Gael García Bernal i Lola Kirke, arriba avui al canal Movistar Series en format marató a partir de les 16.10 h. La temporada també es podrà trobar al complet des d'avui en el servei de continguts sota demanda de de la plataforma de pagament.

Mozart in the Jungle segueix les aventures de Hailey Ruttledge (Lola Kirke), oboista de l'orquestra simfònica de Nova York, i de Rodrigo (Gael García Bernal), un excèntric director d'orquestra d'origen mexicà amb una particular passió per la música que desafia els convencionalismes de la vella guàrdia.

La nova tanda d'episodis arrenca quan, després de resoldre la tensió acumulada entre ells, Hailey i Rodrigo decideixen deixar d'amagar la seva relació, cada vegada més afermada. Mentre Rodrigo descobreix per primera vegada el que significa ser «el xicot» i com aquesta situació l'afecta en la seva visió de la música, Hailey és escollida per a una competició al Japó: una gran oportunitat de demostrar definitivament les seves dots com a directora d'orquestra, el seu nou interès musical.

La ficció, produida per la plataforma de continguts audiovisuals Amazon, està basada en les aclamades memòries de Blair Tindall, Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music. Malgrat que encara no s'ha confirmat, els rumors apunten que amb aquesta quarta temporada la ficció es podria acomiadar.