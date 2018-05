Ciutadans contra l'oblit dels crims contra la humanitat de Síria, avui al «60 minuts»

El programa 60 minuts (23.05 h, canal 33) estrena Testimonis de càrrec, un documental dirigit per Garance Le Caisne i Olivier Joulie que mostra com ciutadans anònims recullen proves perquè un dia els crims contra la humanitat a Síria puguin ser jutjats. En silenci, discretament, darrere dels estralls de les bombes i del patiment immens de la població civil a Síria, ciutadans que sovint es juguen la vida recullen proves de crims contra la humanitat per portar-los, algun dia, davant el Tribunal Penal Internacional o una cort internacional que els pugui jutjar.

Testimonis de càrrec mostra com fan la feina aquests ciutadans anònims. Un dels casos més esfereïdors és el basat en el testimoni de dos homes que van declarar que tenien 53.000 fotos d'11.000 cadàvers, més de la meitat dels quals eren presoners torturats pel règim. Les proves les va anar recollint un funcionari del règim d'Al-Assad. El cas va arribar a les Nacions Unides i era la base per a una resolució de condemna del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Però Rússia la va vetar.