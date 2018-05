HBO renova la sèrie «Westworld» per a una tercera temporada

La cadena de pagament HBO ha anunciat en un comunicat la renovació de Westworld, una de les seves sèries estrella, per a una tercera temporada. «Ha estat un plaer extraordinari treballar amb els excepcionalment talentosos Jonathan Nolan i Lisa Joy (creadors del format), així com el magnífic grup d'actors i equip tècnic», ha indicat Casey Bloys, president de la cadena. «Des de la inspirada narració passant per l'increïble aspecte visual, estem desitjant comprovar a on ens porta el següent capítol», ha afegit.

Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jimmi Simpson, Jeffrey Wright, James Marsden i Tessa Thompson són els protagonistes d'aquesta sèrie de ciència-ficció, la primera temporada de la qual va rebre fins a 22 nominacions als Emmy, i se'n va emportar fins a cinc. La segona temporada de la producció, que per a molts apunta a ser la successora de Joc de trons com a gran joia del canal HBO, es va estrenar tot just el passat 22 d'abril.

Wood encarna Dolores Abernathy, l'androide més veterana dins d'un parc d'atraccions amb aspecte del Far West on cada anhel humà, noble o depravat, pot ser saciat. Allà els humans s'entretenen complint les seves fantasies fins que els robots comencen a prendre consciència de si mateixos, aprenent a recordar, improvisar, i actuar pels seus interessos.