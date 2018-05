Rober Vilar i Sílvia Abril desembarquen aquesta nit a Antena 3

Antena 3 estrena aquesta nit, a partir de les 22.00 h, La noche de Rober, un gran programa d'entreteniment per a tots els públics, comandat pel showman gallec Roberto Vilar i amb l'actriu i humorista Sílvia Abril com a copresentadora. Un format farcit d'humor, sorpreses, jocs, divertides seccions i actuacions musicals que completaran entrevistes a grans personatges, produït per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Shine Iberia. Cantants, actors, presentadors, músics, esportistes, còmics... algunes de les cares més conegudes aniran passant pel sofà de Roberto Vilar, que els tindrà preparada l'entrevista més boja de les seves vides.

Rober arriba així a les nits d'Antena 3, després de més de 15 anys d'èxit a Televisió de Galicia (TVG), i disposat a acostar aquests personatges a grans i petits, i donar a conèixer als espectadors el seu costat més personal i desconegut fins ara. Durant les entrevistes, Sílvia Abril aportarà l'element més humorístic del programa en la seva tasca de copresentadora. Amb les seves constants aparicions interpretant els més diversos personatges, irromprà en escena en qualsevol moment, desubicant el convidat i convertint el plató en una infinitat de rialles.

El format comptarà també amb la complicitat de l'equip de col·laboradors, format per Leo Harlem, Anna Simon i José Corbacho.