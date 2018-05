Adult Swim renova la sèrie d'animació «Rick & Morty» per a 70 nous lliuraments

La renovació per a una tercera temporada de la sèrie d'animació Rick & Morty era un secret a veus que es donava per fet des de fa mesos. El que ningú s'esperava és que el canal Adult Swim allargués la vida de les aventures del net i l'avi més esbojarrats de la petita pantalla per a 70 nous lliuraments. Descrit com un «acord a llarg termini», encara que sense cap termini concretat, l'encàrrec equival a més del doble dels episodis de Rick & Morty que ja s'han produït fins a la data. De moment, el que és segur és que l'any vinent hi haurà una nova tanda d'episodis d'aquesta producció que, en poc temps, s'ha convertit en tot un èxit a escala mundial.