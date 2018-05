La youtuber gironina Patry Jordán, nova "estrella del ball" a TVE

La youtuber gironina Patry Jordán és una de les participants a 'Bailando con las estrellas' el nou programa-concurs de TVE que agafa el relleu d'Operación Triunfo. Altres concursants són David Bustamante, Rossy de Palma, Gemma Mengual o Fernando Guillén.

En aquest programa hi concursen 12 parelles formades per un famós/a amb un ballarí professional. Cada setmana hauran de demostrar en l'escenari la seva complicitat i versatilitat en diferents balls de saló i un jurat expert els valorarà i puntuarà. A més, els teleespectadors també podran votar per la seva parella favorita.

En el primer programa, emès dimarts, Jordán i la la seva parella Rubén Salvador, van fer una de les millors actuacions de la nit. Ballant un vals anglès van ser la quarta parella més valorada.

Qui és Patry Jordán?

Patry Jordán potser no és la més famosa de les participants del programa televisiu. De fet, l'hem vist poc a la televisió, però segur que és de les que té més seguidors en plataformes online. Aquesta gironina, que des de fa un temps resideix a Andorra, va començar a compartir els seus secrets de bellesa a YouTube. De seguida va començar a guanyar seguidors, i va crear un nou canal de fitness que l'ha convertit en una referència mundial. La seva comunitat suma 21 milions de seguidors en diferents plataformes socials i els seus vídeos tenen 30 milions de reproduccions mensuals de mitjana. Unes xifres que han convertit aquesta gironina en una de les influencers més grans de l'Estat. Jordán s'ha convertit en els darrers mesos en imatge de diverses marques, ha participat en el darrer videoclip de David Bisbal, i ha debutat com a actriu a 'Proyecto tiempo', d'Isabel Coixet.