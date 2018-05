Movistar + renova «Radio Gaga» per a una tercera temporada

Amb el seu esperit social, directe i proper, Quique Peinado i Manuel Burque, els dos «locutors» del Radio Gaga, s'han guanyat la simpatia i l'estima de l'audiència del canal #0, tot demostrant que l'humor i l'entreteniment no estan renyits amb la crònica d'aquelles realitats sovint amagades en aquesta societat. Davant de les bones crítiques rebudes en les seves dues temporades, Movistar + no s'ho ha pensat gaire a l'hora de renovar per a una tercera tanda de lliuraments Radio Gaga, que precisament aquesta nit acomiada la present temporada. L'anunci el van fer ahir els mateixos presentadors, a través dels seus respectius comptes de Twitter.

Quique Peinado i Manuel Burque no dubten a fer els quilòmetres que faci falta per oferir realitats i connectar amb tothom. D'aquesta manera, en la segona temporada, el format va arrencar des de Benidorm, en companyia dels jubilats que gaudeixen de les vacances de la Imserso. Tot seguit, van cedir el seu petit estudi de ràdio a persones sense llar, amb problemes d'anorèxia o bulímia i famílies que tenen algun cas de càncer infantil, entre altres temes. En el sisè i últim lliurament, el programa s'acomiadarà aquesta nit des del sud de l'Índia, tot coneixent un equip de voluntaris de la Fundación Vicente Ferrer que treballa per millorar la qualitat de vida del país.