El foie-gras, pendent de la grip aviària

No hi ha taula a França que durant les festes nadalenques no llueixi foie-gras, un dels productes que forgen l´orgull de la cuina local i que aquests dies ha elevat el seu preu a causa de la grip aviària. Posar aquest derivat de l´atrofiat fetge d´ànecs o oques al menú aquest any costa fins a un 25% més, segons alguns fabricants, com a conseqüència dels sinistres que l´N5H8, un dels ceps més mortíferes de la grip aviària, ha causat a la cabana francesa. El sud-oest, el principal graner de foie-gras de França, va arrasar amb totes les seves aus la primavera passada, l´única manera d´aturar l´avanç de l´epidèmia, i només va reintroduir animals a partir del maig.

La interprofessional del sector calcula que la producció ha baixat un 26% respecte a l´any passat, que ja s´havia vist afectat per la grip aviària, i un 44% si es compara amb 2015. Aquell any la producció va ser de 37 milions d´aus, enfront dels 23 milions de l´actual exercici. França no ha pogut comptar tampoc amb la importació per satisfer aquest buit, perquè els seus principals proveïdors, Bulgària per ànecs i Hongria per oques, també van patir els excessos de l´N5H8, propagat per tot el continent per les aus migratòries. La interprofessional no preveu que falti producte en els prestatges, perquè hi havia fetges congelats que molts industrials han tret a la venda. Però sí que és probable que no es trobin foie-gras de totes les qualitats, cosa que ha portat els productors a avivar la imaginació i a proposar noves combinacions, que van des del foie-gras al pebrot de Madagascar, a les baies de Sansho o la cachaça.

A la regió de les Landas, l´epicentre del foie-gras, la crisi de la grip aviària ha deixat cicatrius visibles, però també ha enfortit el sector per evitar que en el futur es vegin obligats a acabar amb els seus palmípedes. «Hem tingut dues crisis de grip aviària i farem tot el possible per no tenir una tercera», afirma Arnaud Tauzin, alcalde de Sant-Server, un poble de menys de 5.000 habitants que, a més de tenir una desena d´empreses de foie-gras és considerat la capital europea de la ploma. A les Landes, d´on surt el 40% del foie-gras francès, uns 100.000 llocs de treball depenen directament o indirectament d´aquest producte, una importància que en alguns municipis és molt superior, perquè la seva economia gira sobre la cria d'ànecs i oques.