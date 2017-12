U2, la banda més taquillera del 2017

a gira d'U2 celebrant el trentè aniversari del seu disc The Joshua Tree acaba aquest any 2017 com la més taquillera i lucrativa de l'any, gràcies a 2,71 milions d'entrades venudes en cinquanta concerts i una recaptació de 316 milions de dòlars –que equivalen a 264.800.000 d'euros. Al juliol, el gran espectacle d'U2 va omplir l'Estadi Olímpic de Barcelona.

Segons la classificació final de l'any elaborada per Pollstar's BoxOffice, la banda irlandesa lidera així la classificació de les vint grans gires de la temporada, en la qual també influeix el preu de les entrades per a cada artista, per davant d'altres bandes clàssiques, així com de solistes de totes les èpoques.

Per darrere d'U2 apareixen en segona posició Guns n'Roses, amb 2.680.000 de tiquets venuts en 81 concerts i 292,5 milions de dòlars (245 milions d'euros) recaptats. En el mateix rànquing, el tercer lloc és per a Coldplay, amb 238 milions de dòlars (199.500.000 d'euros) i 2,4 milions d'entrades venudes en 54 recitals diferents.

En les posicions següents apareixen Bruno Mars –amb 200,1 milions de dòlars i 2 milions de tiquets venuts per a 121 actuacions–, Metallica –amb una recaptació de 152.800.000 dòlars i 1,5 milions d'entrades venudes per a 49 dates de concert–, Depeche Mode –amb 141,1 milions de dòlars i 1,8 milions de tiquets en 73 cites– i Paul McCartney –amb 132 milions de dòlars i 903.000 entrades venudes en 36 recitals.

En vuitena posició hi ha Ed Sheeran, amb 124.100.000 de dòlars de recaptació i 1,5 milions de tiquets despatxats. Després d'ell, The Rolling Stones –amb 120 milions de dòlars i 755.000 entrades venudes– i completant el llistat de les deu primeres posicions apareix Garth Brooks –amb 101.400.000 de dòlars recaptats i 1,4 milions d'entrades venudes.



Entre els vint primers

Després, en les posicions següents de la classificació, se succeeixen Celine Dion (que ocupa l'onzè lloc de la llista elaborada per Pollstar's BoxOffice), Justin Bieber (al 12è), Roger Waters (al 13è lloc), Bruce Springsteen (al 14è), Lady Gaga (al 15è), Billy Joel (al 16è), The Weeknd (al 17è), Tim McGraw & Faith Hill (al 18è), Red Hot Chili Peppers (al 19è) i Ariana Grande (al 20è lloc).