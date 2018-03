«Si de debò vol estalviar aigua, faci's vegetarià»

Manel Poch, exdirector del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la UdG, participa avui (19h), Dia de Mundial l'Aigua, en una xerrada a l'Espai Marfà sobre el líquid element

L'aigua és el principi de totes les coses, que deia Tales de Milet?

Home, no exactament, però és un dels elements més importants. Diuen que s'hi va originar la vida.

Avui és encara més important?

Sí, perquè al planeta hi ha la mateixa aigua, però nosaltres en volem més i la volem millor. I a sobre, l'embrutem. Serà molt més important de quina manera la gestionem.

A Girona tenim l'aigua bruta?

Jo diria que al contrari, que Girona té una aigua de bona qualitat.

Beu aigua envasada o de l'aixeta?

Sempre de l'aixeta. Ja la bevia de l'aixeta quan vivia a Barcelona, o sigui que això meu, aquí, no té mèrit (riu).

Acabarà essent un bé preuat com l'or?

Crec que no tant. Una altra cosa és que sigui un bé molt preuat, probablement al segle XXI les guerres siguin a causa de l'aigua. De fet, ja n'hi ha hagut alguna.

Quin sistema d'estalvi domèstic recomana?

Per començar, si viu en una caseta amb gespa i jardinet, fora tot això. Pedres i sorra, i avall. Però coses com posar una ampolla d'aigua a la cisterna del vàter, són pecatta minuta.

No em digui.

És clar. Miri, una persona gasta 100 litres d'aigua al dia. Però quan compra un cotxe, en gasta uns 70.000. Una cosa és la despesa directa d'aigua, i l'altra la petjada hídrica, que és l'aigua que ha fet falta per fer el cotxe o aquest jersei que porta, que el cotó necessita molta aigua. A Catalunya ja tenim un dels consums domèstics més baixos, però hauríem de ser conscients de la despesa d'aigua que fem sense veure-la físicament. En comprar una samarreta, gastem aigua.

Alguna samarreta haig de tenir.

Alguna, sí. L'altre dia un amic meu em va dir que tenia 15 camises blanques.

I vostè comptava litres d'aigua.

Evidentment (riu), jo estava veient l'aigua necessària per fabricar-les. I anar en cotxe? Per fer la benzina cal molta aigua!

Veig a venir que el meu mètode de beure cervesa en lloc d'aigua, és erroni.

He, he. Per fer un litre de cervesa se'n necessiten 4-5 d'aigua. Igual que quan menja un bistec, consumeix centenars de litres d'aigua. Una vaca menja molta herba. Si de debò vol estalviar aigua, faci's vegetarià.

És beneficiós allò que va proposar un ministre de dutxar-nos de dos en dos?

Home, si després s'han de dutxar individualment, de resultes de la dutxa en parella, no hi guanyem res. El que era bo, però va ser mal interpretat, és el que va dir en Chaves, de pixar mentre ens dutxem. És clar, estalvies l'aigua de la cisterna.

Es dutxa en parella i, a més, s'hi pixa?

(Riallada) No, jo visc sol. I al segon punt, no m'atreveixo. L'educació rebuda, ja sap.

Avisi els veïns, home.

Estan per altres coses, em penso.

El cas és que en gastem més i més.

L'aigua té molts pretendents. En volem les persones, en vol l'agricultura, la indústria, les energies, i al final hi ha els rius i el medi ambient, que diuen «escoltin, que jo la tenia abans que vostès me la traguessin». El gran recurs serà la reutilització, és a dir, l'aigua que surt de les depuradores, que ara no es pot utilitzar per a consum humà.

Beure'ns l'aigua de la depuradora?

Ja avui és més bona aquesta aigua que la que baixa pel riu, tots els tècnics hi estem d'acord. Però l'aigua no és només tecnologia. Crec que acabarem bevent aigua de les depuradores, i si ho fem bé, no és problemàtic. És només un tema emocional. El 90% dels tècnics hi està a favor. El 90% de la meva família, en contra, per més que els ho explico al dinar de Nadal (riu).