Temps de Flors

Torna un any més el domini de les flors a la ciutat de Girona. Aquests dies, les composicions florals, moltes d´elles impregnades d´aquesta febre hepàtica que darrerament ens acompanya, envaeixen places, carrers i patis enmig d´un ambient festiu i primaveral. Més de dos-cents projectes dividits en 157 espais repartits per tota la ciutat donaran vida i color fins al proper diumenge dia 20 a la pedra mil·lenària de la ciutat en un esclat de participació artística que, evidentment, tampoc estarà exempta de comentaris crítics en funció dels gustos sempre subjectius d´allò que durant aquests dies es presenta a la consideració pública.

Aquest certamen floral, sens dubte un dels més importants que hi ha actualment a Europa, presenta enguany algunes novetats, principalment la incorporació al recorregut oficial dels jardins de la Devesa i de la plaça de la Independència així com l´habilitació d´un nou espai visitable, concretament els jardins del Campaner, com a part integrant del conjunt catedralici. La proposta de crear un itinerari per diferents muntatges florals va fer-la en el seu temps el regidor de l´ajuntament Josep M. Birulés davant la necessitat de cercar una alternativa que permetés continuar fent l´exposició després que la Universitat denegués el permís per utilitzar la nau gòtica de l´església de Sant Domènec. De la necessitat se´n va fer virtut, però tanmateix és de justícia reconèixer la tasca voluntariosa i continuada de persones com Maria Cubarsí, Rosa Labayen, David Marca o el poeta Josep Tarrés que, malgrat uns lògics recels inicials pel canvi obligat, varen saber copsar immediatament els grans avantatges que en realitat incorporava la nova proposta d´obrir monuments, patis i balcons a la ciutadania i decidiren involucrar-s´hi amb gran generositat.

Paral·lelament a la mateixa mostra floral, s´han organitzat diverses activitats que, en el seu conjunt, ajuden a donar més rellevància si cal als muntatges. Així, per exemple, l´artista Joan Mateu ha inaugurat a la Casa Pastors l´exposició L´oblit de la forma, el Museu Casa Masó aprofita l´avinentesa per obrir quatre noves sales mentre que els museus de la ciutat ja han anunciat jornades de portes obertes i altres iniciatives destinades a incentivar l´assistència de visitants de tal manera que l´onada de les flors també ajudi a donar a conèixer els seus tresors. Enguany es repetirà l´èxit d´una assistència massiva que omplirà els carrers de la ciutat, una realitat certament positiva però que tanmateix no està exempta d´aspectes negatius, el principal dels quals és justament aquesta massificació que origina no pocs problemes de mobilitat particularment en els recorreguts del Barri Vell on estan situats els monuments més emblemàtics. Des de fa uns pocs anys, cada vegada són més nombrosos els veïns de la Girona antiga que aprofiten els dies de l´exposició de flors per agafar-se unes curtes vacances i així evitar les molèsties i els problemes que d´altra manera haurien de suportar a l´hora de treure el cotxe del pàrquing, accedir al propi habitatge o anar a comprar a la botiga del barri. Fa quinze dies a Venècia varen estrenar uns torns per regular l´entrada de turistes a la ciutat, unes barreres que s´han situat a prop de l´estació de Santa Llúcia i que ja varen provocar les primeres protestes. No sé si aquesta serà la solució que adoptaran les autoritats municipals per fer possible l´esponjament que va prometre l´alcaldessa Marta Madrenas per tal d´aconseguir unes visites més còmodes o si l´aplicació d´una taxa als autocars del passeig Canalejas hi ajudarà gaire, però és evident que Girona té problemes derivats d´un turisme massiu que comença el maig amb l´exposició de flors i segueix durant l´estiu en un «crescendo» preocupant.