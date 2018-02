«La societat està molt interessada a aprendre a confeccionar la seva roba»

L'escola de disseny, patronatge i confecció Qstura ofereix des de fa onze anys formació en el món de la costura, ja sigui de forma professional o com un hobby. En els darrers anys, el centre ha notat com l'art del Do It Yourself s'ha fet un lloc dins la societat gironina.

L'escola de disseny, patronatge i confecció Qstura ofereix des de fa onze anys formació en el món de la costura, ja sigui de forma professional o com un hobby. En els darrers anys, el centre ha notat com l'art del Do It Yourself s'ha fet un lloc dins la societat gironina.



Les noves tecnologies han desplaçat el «handmade» (fet a mà)?

No, al contrari. Les noves tecnologies són unes aliades perquè l'interès per les manualitats segueixi creixent. Quan vaig començar a fer classes en centres cívics fa 11 anys, recordo que fer manualitats no tenia reconeixement i ara és totalment al revés. Ara, els nens i nenes fan un estoig o una faldilla i ho mostren a les xarxes socials perquè tothom vegi el que han fet.

L'art de cosir ha deixat de ser una assignatura obligatòria per a les dones per passar a ser un hobby per a tothom?

Exacte. Ara la gent cus amb motivació i amb ganes de despertar la seva creativitat, i no com una obligació. A banda, cosir s'ha convertit en una activitat terapèutica. I professionalment, actualment la gent es dedica a aquesta professió perquè realment vol.

Quina motivació hi ha al darrere?

Estem vivint un canvi en la societat. La gent continua anant a grans botigues a comprar roba, però cada vegada més busquen peces personalitzades. La gent vol una faldilla en concret, amb un estampat i un disseny específic. O una camisa de màniga llarga la volen convertir en màniga curta. Aquesta personalització es pot aconseguir aprenent a cosir a mà.

A Qstura realitzeu diferents tallers per aprendre a cosir. Heu incrementat el nombre d'alumnes?

Sí, en els últims anys hi ha hagut un increment de gent interessada a aprendre a confeccionar les seves pròpies peces de roba. Fem classes a nens, des de cinc anys, i a adults. També realitzem cursos de Costura de supervivència, per aquella gent que no sap cosir. Venen un dissabte cinc hores i aprenen les tècniques bàsiques: cosir un botó, fer un estoig i fer una vora d'uns pantalons. En aquests 11 anys per l'escola han passat més de 4.000 alumnes.

I professionalment, les empreses continuen buscant gent que sàpiga cosir a mà?

Sí. A l'escola tenim molt de contacte amb empreses interessades a agafar estudiants en pràctiques i ens demanen expressament joves especialistes en patronatge, confecció i disseny. Això respon a l'auge de la demanada de peces de roba elaborades amb productes de quilòmetre zero i fetes a mà amb productes sostenibles i reciclats. La gent continua comprant roba a grans empreses, però comença a interessar-se per la roba de qualitat. Aquest fenomen està esdevenint un canvi social molt important.

El sector creix i l'escola de Qstura també?

Sí. Aquest març inaugurem les noves instal·lacions de l'escola. Hem traslladat els cursos i tallers que fèiem al centre del carrer Lluís Pericot a l'espai que tenim al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. A més, estem acabant de dissenyar un nou màster i un nou grau que oferirem a l'escola.

Sobre què tractaran?

En breu volem posar en marxa un màster de Patronatge, ja que hem denotat una mancança de bons patronistes. I la intenció és també poder oferir, com més aviat millor, un Grau d'Innovació tèxtil i Creació de Moda conjuntament amb la UdG, que serà l'únic en tot l'Estat espanyol. És un projecte meravellós perquè significarà un gran avanç pel sector de la moda, sobretot per les empreses, les quals podran comptar amb professionals formats que a més de confeccionar, dissenyar i fer patronatge estaran formats en innovació i moda sostenible.