Doctor Prats i Smoking Souls, a les barraques de Palamós

El municipi de Palamós està de Festa Major. Seguint la dinàmica dels darrers anys, la nova edició d'aquesta activitat festiva inclou, cada dia fins al 26 de juny, activitats pensades per al gaudi de tota la família, i organitzades tant pel mateix Ajuntament com per les entitats locals.

Destaquen els concerts de Barraques. Enguany, encapçalen el cartell els grups Doctor Prats i Smoking Souls. Els primers actuaran aquest divendres a l'escenari de la platja Gran, on presentaran el seu darrer treball que porta per títol Venim de lluny. Per altra banda, Smoking Souls actuaran per la revetlla de Sant Joan, el dissabte, i presentaran Cendra i Or.

Dins les propostes del programa de la Festa Major cal destacar també aquelles que el procés de participació ha anat sumant en les darreres edicions, com els jocs d'aigua, les animacions de carrer, demostracions de pintura o els concerts que es programen cada dia amb un ventall d'estils ben diversos pensats per a tots els públics. Enguany també s'inclouran accions de sensibilització en contra de les agressions sexistes amb l'objectiu de combatre l'assetjament que es pot produir en festes.

El programa d'actes

Dimecres 20 de juny

18.00 h · Entrega de premis del concurs fotogràfic juvenil #ituqdius · punt jove palamós

Dijous 21 de juny

18.00 h ·«Els contes de la capitana sargantana» amb la Cia. Patawa · biblioteca de palamós

22.00 h · XX edició de la primera nit d´estiu. Cantada d´havaneres amb el grup Port Bo

· moll pesquer

Divendres 22 de juny

16.30, 17.00 i 17.30 h · Visites guiades a la subhasta del peix

· museu de la pesca P 1,5€

19.00 h · Cercatasques

· plaça catalunya

20.00 h · Inauguració de l´exposició «Pintura sobre roba i seda»

· espai cultural galeries carmen

22.00 h · «Dos pianos sota les estrelles» a càrrec de Toni Puig i Luky Guri

· parc del convent dels agustins

23.00 h · Barraques: Billy Idiol, Dr. Prats i Séptimo A.

· platja gran

Dissabte 23 de juny

09.00 h · XII Torneig Pitch&Putt Festa Major de Palamós · p&p platja d´aro

16.00 h · La remullada i el ball de l´hora · parc del convent dels agustins, c. molins, adrià àlvarez, ametlla de mar i pl. de la catifa

18.30 h · Espectacle de circ «Mr. Alret» a càrrec de la cia. Moi Jordana · arbreda municipal

19.30 h · Plantada de gegants i cercavila a càrrec dels gegants i els grallers de Palamós

· arbreda municipal

Tot seguit · Arribada de la Flama del Canigó a càrrec de l´Associació Atlètica Palamós i pregó de Festa Major

20.00 h · Amenització musical a càrrec de la Coral el Progrés i tradicional ball de gegants

· parc del convent dels agustins

21.00 h · Sopar popular

· plaça de mossèn gumersind

23.00 h · Ball de revetlla amb la Loka Linda i la seva banda

· plaça de mossèn gumersind

23.00 h · Barraques: Hey! Pachucos, Despit i Smoking Souls · platja gran

Diumenge 24 de juny

10.00 a 14.00 i 16.00 a 19.00 h · Jornada de portes obertes Museu de la pesca

· museu de la pesca

12.00 h · Animació de carrer amb el grup Ventsonats

· carrers de la vila

12.00 h · Missa solemne amb la Coral El progrés · parròquia de santa maria de palamós

12.00 h · Visita guiada al castell de Sant Esteve de Mar (La Fosca) · castell

18.30 a 21.30 h · Animació infantil «Juga i juga» amb La Xarranca · passeig del mar

19.30 h · Concert de Festa Major a càrrec dels Montgrins

· arbreda municipal

23.00 h · Ball de Festa Major a càrrec dels Montgrins

· arbreda municipal

23.00 h · Barraques: Karloss Selektah, Litus al club i EAM

· platja gran

Dilluns 25 de juny

11.00 h · Jocs d´aigua amb El burro dels jocs · platja gran

11.00 h · Visita guiada al poblat ibèric de castell a càrrec d´arqueòlegs del Museu d´Arqueologia de Catalunya - Ullastret

· poblat ibèric de castell

19.00 h · Animació infantil musical amb el grup Pauerkids

· plaça sant pere

19.00 h · Demostració de pintura al carrer a càrrec de Coll&Colls · passeig del mar

19.00 h · Teatre amateur «Les vídues» a càrrec del taller de teatre de la gent gran

· teatre la gorga

21.00 h · Ballada de sardanes amb la cobla Principal de Cassà

· passeig del mar

21.00 h · Sopar popular a càrrec dels Club de fans dels 60s70s80s i ball amb el grup Què tal

· arbreda municipal

P 25 € i 22 € (associats)

23.00 h · Jazz i pintura a la fresca amb el grup Pau Morales Quartet

· parc del convent dels agustins

23.00 h · Barraques: Gambarrock L platja gran

Dimarts 26 de juny

11.00 h · Festa de l´aigua amb Fefe · platja gran

19.00 h · Animació infantil «Els secrets de Mr. Strómboli»

· plaça sant pere

19.00 h · Ball de Festa Major amb el Grup Sol i Mar

· arbreda municipal

19.00 h · Teatre amateus «Hotel Xauxa» a càrrec del taller de teatre del punt jove

· teatre la gorga

20.00 h · Animació: «Open door» a càrrec de Pere Hosta

· passeig del mar

20.00 h · Ballada de sardanes amb la Cobla Baix Empordà

· passeig del mar

23.30 h · Focs artificials

· platja gran