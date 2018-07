Les millors propostes del diumenge a les comarques gironines

Tastets de Celrà

Tercera edició d'un esdeveniment que combina cultura i gastronomia sota el lema «El sopar d´una nit d´estiu». A les 7 de la tarda, a la Pineda de la carretera de Palamós, es farà l'espectacle de circ «Ni cap ni peus», a càrrec de la Companyia Circ Vermut. A les 9 de la nit, concert amb The Blackiss. Rumba i versions.

Albert Pla clou el festival Ítaca envoltat dels seus amics a Calella

Albert Pla torna aquesta nit al festival Ítaca, Cultura i Acció en un concert molt especial i en un marc incomparable, la Platja de Port Bo de Calella. Ho farà acompanyat dels músics i amics Pascal Comelade, al piano; Tino di Geraldo, a la percussió; i Quimi Portet, Diego Cortés i Raül Refree, a les guitarres.

Sau30, un espectacle per reviure els grans èxits del duo osonenc, a Castelló d'Empúries

A les 8 del vespre, a la Plaça de la Basílica, concert de Sau 30, el projecte que retorna als escenaris amb tot l'equip que formava part de la popular banda osonenca. Músics, tècnics i l'estructura que els va convertir en un dels grups més importants de l'escena catalana. Festival Sons del Món. Preu de l´entrada: a partir de 22 €

Concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya a l´Auditori de Girona

A les 8 del vespre a la Sala Montsalvatge de l´Auditori de Girona, concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), en el marc del festival Nits de Clàssica. En la seva gira d´estiu, mostrarà els enigmes d´una de les obres més fascinants de tot el repertori universal, el «Tità» de G. Mahler. Preu emocional (entrada lliure).

Festival Pin Up a Girona

Una tornada als anys 50 per gaudir amb tota la família al Parc Central de Girona. És el que proposen els organitzadors del Festival Pin Up, que oferirà diferents actuacions, parades d´artesania, food trucks, concerts, tallers infantils i atraccions ecològiques, tot dins la temàtica Pin Up i Rockabilly.

Visita teatralitzada al Museu Darder de Banyoles

A les 11 del matí, al Museu Darder, visita teatralitzada «El senyor Darder». Una oportunitat per descobrir el fons que Francesc Darder va donar a la capital de la comarca del Pla de l´Estany.

Descobrir el Barri Jueu de Girona

El Museu d'Història dels Jueus de Girona organitza tot l´estiu visites guiades pel barri jueu de la ciutat. Una proposta que permet conèixer elements concrets de les vides de personatges de la comunitat hebraica medieval i l'evolució urbana del call jueu de Girona fins a l'expulsió de 1492.