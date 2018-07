Les fires, festes i festivals imprescindibles d'aquest diumenge a Girona

LA SANTA A SANTA CRISTINA D'ARO

De les 6 de la tarda a la 1 de la matinada, al Horse Club, mercat La Santa amb una gran varietat d´oferta de moda, gastronomia, concerts, dj, tallers per a nens i altres sorpreses i activitats. Més informació...



FIRATAST D'ESTIU A SANT FELIU DE BOADA

De les 7 de la tarda a la 1 de la matinada celebració del Firatast d´estiu amb la possibilitat de fer tastos gastronòmics.



FIRA MERCAT DEL COMTE ARNAU A SANT JOAN DE LES ABEDESSES

El festival instal.lat a la Vila Vella comptarà amb combats medievals, trobadors, faquirs, dansa amb foc, espectacles i bruixes. La dansa i la música, juntament amb altres activitats familiars i ofertes gastronòmiques, també estaran presents en aquesta nova edició de la fira mercat.



ESTOPA AL FESTIVAL PORTA FERRADA

A 2/4 d´11 de la nit al Guixols Arena concert del grup Estopa dins de la programació musical del Festival Porta Ferrada. Mentre preparen les celebracions, l´any vinent, del seu vintè aniversari, Estopa tornen a l'escenari on, fa dos anys, ja van protagonitzar un concert pletòric, per oferir una de les seves escassíssimes actuacions previstes el 2018.



MISHIMA A L'ESCALA

Mishima arriba al Festival Portalblau amb el seu vuitè disc Ara i Res, que aposta per la contundència en el so i una cura especial en les lletres. Enregistrat amb Peter Deimel a Black Box Studio (Angers, França), el seu nou àlbum sona més i millor Mishima que mai: més descregut i alhora més romàntic, més despullat però també més sentit, més planer però també més literari, amb esclats més lluminosos al costat d´atmosferes més llòbregues. El concert és a dos quarts d'onze de la nit a la Mar d´en Manassa



PACO CANDELA A L'AUDITORI DE GIRONA

A les 6 de la tarda, a l´Auditori de Girona concert de Paco Candela presentant el seu nou disc «El poder de la música». És un dels cantants més importants del panorama actual de la música espanyola i del flamenc. Reconegut pel gran públic, amb més de 20 anys de trajectòria i 12 àlbums publicats, ens presenta en directe el seu nou treball discogràfic amb els seus grans èxits de sempre.



NITS DE CLÀSSICA A SANT PERE DE GALLIGANTS

A les 8 del vespre, al claustre de Sant Pere de Galligants concert de Jakub Józef Orlinski, contratenor dins del cicle de Nits de Clàssica. D´origen polonès, Orlinski és un dels contratenors de moda. Catapultat a la fama en la darrera edició del Festival d´Aix en Provence de 2017, ha guanyat premis com a ballarí de breakdance, entre altres estils de dansa. Pel seu posicionament fresc i obert, atrau joves aliens al món de l´òpera. Orlinski és un cantant que crida l´atenció per la bellesa vocal i la interpretació audaç. Aquest recital marca el debut de l´artista a Catalunya.



FESTIVAL FRINGE A L'ESTARTIT

Un any més, a la programació del Festival de Torroella de Montgrí se li suma el Fringe, plataforma pensada com a suport i difusió per als joves intèrprets emergents que fan els primers passos de les seves carreres professionals. Avui, al magnífic escenari d'el Molinet de l'Estartit, s'hi podran veure la Balkan Paradise Orchestra, Ju, Salvatge Cor, i Papawanda.

A les 9 de la nit al Castellum Fractum concert de Judit Neddermann en el marc del ViaVeu. «Serà un concert molt especials perquè es fan en un espai únic i amb els artistes molt a prop» assegura el regidor de cultura, Pere Pujolràs.



FESTA MAJOR D'ARBÚCIES

- A les 10 del matí a la placeta de Can Reus plantada dels gegants.

- A les 11 del matí cercavila pels carrers.

- A les 5 de la tarda a la Bassa de la Farga regata.

- A les 7 de la tarda a Can Cassó concet amb la Maravella.

- A les 7 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny actuació de H6 Teatre.

- A les 11 de la nit a Can Cassó ball amb la Maravella.

- A les 11 de la nit a les barraques concerts.



FESTA DEL TERME A BANYOLES

- A partir de les onze del matí festa amb la interpretació de dues sardanes davant l´església de Santa Maria de Banyoles i l´entrada de les coques que donen veïns i vilatans per col·laborar amb la festa. L´entrada de cada coca està amenitzada amb una lilaina, que són cançons tradicionals i populars catalanes. Aquestes coques s´encantaran, o sigui es subhastaran, un cop acabat l´ofici solemne.

- A les 6 de la tarda al barri de Canaleta, en concret a la plaça dels Sants Abdon i Senén, actuació d´acordió de Lluís Coll i una audició completa de sardanes amb La Principal de Porqueres.



FESTA MAJOR DE FONTCOBERTA

- A les 8 del matí al pavelló partit de futbol i caminada.

- A les 11 del matí a l´aparcament de la platja d´Espolla inauguració de l´itinerari cultural de la platja.

- A 2/4 de 7 de la tarda pregó a Can Jan de la Farrés amb Josep Vilà i Morató i entrga dels premis del concurs de fotografia.

- Tot seguit, actuació d´Evann Duet.



FESTA MAJOR DE FORTIÀ

- A les 11 del matí al parc dels Paradells trobada de motos Vespa i clàssiques.

- A 2/4 d´1 del midia ofici solemne amb la cobla Rossinyolets i tot seguit sardanes.

- A la 1 del migdia a la plaça Catalunya vermutada popular.

- A les 6 de la tarda al Parc Bosc havaneres amb el grup Els Pescadors de Roses.



FESTA MAJOR DE GUALTA

- A les 6 de la tarda festa de l´escuma amenitzada per Activijoc.

- A partir de les 8 del vespre cantada d´havaneres amb la participació de Els Cremats.



FESTA MAJOR DE MONT-RAS

- A 3/4 d´11 del matí a l´església de Sant Esteve de Mont-ras ofici solemne cantat per la coral parroquial i a continuació a la plaça de l´església mitja audició de sardanes amb La Principal de La Bisbal.

- A 2/4 de 8 del vespre concert de tarda i ball amb l´orquestra La Principal de La Bisbal i entre el concert i ball es farà la desgustació de la cuina catalana amb la participació dels millors restaurants de la zona.



FESTA MAJOR DE SALT

- A dos quarts de 12 del migdia, CERCAVILA amb Els Grallers i Timbalers dels Marrecs de Salt.

- A les 12 del migdia, ACTUACIÓ CASTELLERA amb els Marrecs de Salt, els Xicots de Vilafranca, Castellers de Barcelona i Xerrics d´Olot a la plaça Lluís Companys, davant de l´Ajuntament.

- A les 6 de la tarda, 55è MEMORIAL EMILI CROUS DE SARDANES amb la cobla Baix Empordà, davant de la Factoria Cultural Coma Cros.

- A les 7 del vespre, IV SALT EN DANSA, espectacle de creació comunitària a càrrec de la Cia Las Lo

Las i Nou Espiral, a El Canal, Centre d´Arts Escèniques Salt-Girona. Entrada gratuïta amb aforament limitat.

- Concerts a l´Era de Cal Cigarro:

A les 8 del vespre, CONCERT DE TARDA a càrrec de l´ORQUESTRA ATALAIA

A 2/4 de 10 del vespre, EXHIBICIÓ DE BALL a càrrec de l´Associació Cultural Zona

Olé i Escola de Ball Sibiem

A 2/4 d´11 de la nit, BALL DE NIT DE FESTA MAJOR amb l´ORQUESTRA ATALAIA



FESTA MAJOR DE SANT ESTEVE DE LLÉMENA

- A 2/4 de 12 del migdia a l´església de Sant Esteve ofici solemne amb acompanyament de la coral de Sant Gregori i en acabar petit concert i tot seguit refrigeri per a tots els assistents.

- A les 7 de la tarda al local social representació de l´obra teatral «En Narcís s´ha tornat boig».



FESTA MAJOR DE VILAJUÏGA

- A partir de les 11 del matí a la piscina municipal festa aquàtica.

- A les 11 del matí a l´església parroquial ofici amb Punt Cat Cobla.

- A 2/4 de 12 del migdia plantada dels gegants.

- Tot seguit cercavila pels carrers de la població.

- A continuació a la plaça 11 de Setembre audició de sardanes amb la Punt Cat Cobla i en acabar aperitiu per a tots els assistents.

- A les 6 de la tarda a la plaça 11 de Setembre actuació infantil amb el grup El Pot Petit.

- A les 8 del vespre a la plaça 11 de Setembre sopar popular, concert i ball amb Cafè Trio i tot seguit fi de festa al carrer Sant Sebastià amb els Senyors del Foc.