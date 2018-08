Elaborar un mojito sense alcohol

A l'estiu les festes venen una darrere l'altra i en totes elles el mojito es converteix en un dels còctels favorits. Si a un no li agrada l'alcohol o per problemes de salut no en pot prendre, a continuació us ensenyem com elaborar-lo sense graduació però, amb el mateix sabor que la resta.

Un mojito sense alcohol és una meravellosa barreja de llima i menta, ple de dolçor. És una variant del mojito tradicional pensada per fer-la sense emprar cap beguda alcohòlica entre els seus ingredients. Es tracta d'una deliciosa beguda per servir a les festes a l'aire lliure o simplement per gaudir d'un dia d'estiu agradable. El millor de tot és que amb aquesta beguda, després es pot conduir.