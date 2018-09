La vida inesperada

Facebook Watch és el nom amb què la popular xarxa social ha batejat el seu segell per estrenar sèries de producció pròpia. La primera d'elles és Sorry for your loss, un drama amb tocs d'humor estrenat aquesta mateixa setmana i que produeix i protagonitza Elizabeth Olsen.

No és Sorry for yous loss una sèrie convencional, i no deixa de tenir mèrit en tractar-se de la primera producció d'una xarxa que no es caracteritza precisament per la seva profunditat emocional.

La protagonista, Leigh, és una jove a la trentena que s'aboca a un canvi de vida quan el seu marit mor de manera sobtada. A banda de gestionar el dol, marcat per les reaccions del seu entorn, la noia haurà d'acceptar que les coses no tornaran mai a ser com eren, i a més s'haurà d'acostumar a que la gent la vegi com el resultat d'una pèrdua. Però tot això encara es complica més quan comença a descobrir detalls de la vida del seu marit que mai no s'hauria imaginat.

La sèrie té una estructura tan curiosa com funcional. El primer episodi defuig tota linealitat i anem veient elements tan del present com del passat de la protagonista, mentre es van descrivint uns personatges que intenten (i a estones, aconsegueixen) no ser simples contrapunts. Segurament el millor de la seva arrencada és la singular fusió de gèneres: tot i reflexionar sobre temes tan seriosos com el dol, l'amor o la pèrdua, sobre allò que creiem saber dels altres, Sorry for your loss no renuncia a uns aires de comèdia costumista que l'acaben fent realment prometedora. Una de les claus és Olsen, magnífica actriu que sap projectar com poques els matisos d'una vida interior, i també la presència de secundaris com Janet McTeer, Jovan Adepo, Mamoudou Athie o Kelly Marie Tran. El planter de directors de la sèrie està format majoritàriament per dones, entre les quals destaca una autora molt vinculada al bon cinema independent de fa un parell de dècades, Allison Anders.