L'(a)phònica de Banyoles anuncia Santiago Sobral i l'Strenes de Girona, Eagle Eye Cherry

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, va avançar ahir una de les grans veus que formaran part del cartell de la setzena edició del festival, que tindrà lloc del 27 al 30 de juny de l'any vinent a la capital del Pla de l'Estany. Es tracta del cantant i músic portuguès Salvador Sobral, que actuarà per primera vegada a les comarques gironines per presentar les cançons del seu nou treball, previst per a aquest 2019. Nascut a Lisboa, Sobral va saltar a la fama l'any passat en proclamar-se guanyador del festival d'Eurovisió.

D'altra banda, el festival Strenes de Girona també va avançar ahir un nou cap de cartell per a la seva edició de 2019. El músic Eagle Eye Cherry actuarà al festival Strenes el 6 d'abril, en un concert que tindrà lloc al Teatre Municipal de Girona 14 anys després de l'última actuació del cantant a Catalunya. El músic suec, germà de la també cantant Neneh Cherry, es va fer famós a finals dels anys noranta gràcies al seu èxit Save Tonight. A Girona, però, presentarà el seu nou àlbum, que ha sortit publicat aquest 2018, sota el títol de Streets of You.