Oques Grasses, Zoo, Auxili i Buhos, caps de cartell de la Telecogresca de Barcelona

El festival de música universitari Telecogresca, que se celebra el 6 d'abril al Parc del Fòrum de Barcelona, ha fet públic el seu cartell complet, en el qual destaquen els grups catalans Oques Grasses i Buhos i els valencians Zoo i Auxili, informa l'organització. El festival, que oferirà vuit hores de música ininterrompuda, es dividirà en dos escenaris: l'Analògic, on Oques Grasses presentarà el seu nou disc, Fans del sol, i Auxili posarà l'accent reggae, i el Digital, que acollirà artistes com la cantant de trap i reggaeton MS Nina o el DJ de música electrònica Hektor Mass.

La Telecogresca està organitzada per l'Associació Cultural Telecogresca, formada per estudiants universitaris voluntaris, principalment de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona. La primera edició de la Telecogresca es va celebrar el 1978 i avui ja és reconeguda com una de les principals festes universitàries de Catalunya, en part gràcies als cartells tan celebrats que ha presentat al llarg dels anys, en els quals destaquen grups com La Pegatina, Obrint Pas o Seguridad Social.