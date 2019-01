El paper de la seva vida

La cadena AMC va triomfar l'any passat amb The Night Manager , adaptació d'una novel·la de John Le Carré que sabia adaptar el material original a la realitat geopolítica dels nostres dies. Ara torna a provar sort amb un llibre del mateix autor que el 1984 va ser portat al cinema per George Roy Hill i amb Diane Keaton de protagonista.

Publicada el 1983, La chica del tambor té un argument molt propi de la seva època. És la història d'una jove actriu sense gaires expectatives professionals que coneix un home molt atractiu i enigmàtic durant un viatge a Grècia, i acaba descobrint que és un espia amb un propòsit: convèncer-la que aprofiti les seves aptituds dramàtiques per infiltrar-se en una organització terrorista palestina que està atemptant contra polítics israelians. El relat s'endinsa tant en la conversió de la protagonista en una agent doble com en el suspens propi de Le Carré, basat en la sensació que la noia pot ser descoberta en qualsevol moment.

L'adaptació televisiva, formada per sis episodis, segueix fil per randa aquest punt de partida (de fet, la narrativa serial permet que sigui molt més fidel a la novel·la que l'adaptació cinematogràfica), però té l'encert de convertir la història en una metàfora del nostre present. En qualsevol cas, amb el que més llueix La chica del tambor és amb el seu look d'intriga sofisticada que trenca els esquemes habituals del gènere (sobretot per la preponderància del punt de vista femení, que ja era tota una novetat quan es va publicar la novel·la) i elabora una tensa paràbola sobre com la realitat s'acaba nodrint dels mecanismes propis de la ficció.

Tot això es deu al fet de comptar amb un director del talent de Park Chan-Wook, autor de la pel·lícula de culte Old Boy, però també un esplèndid repartiment encapçalat per Florence Pugh (vista a la molt reivindicable Marcella), Michael Shannon, Alexander Skarsgård, Max Irons i Michael Moshonov. La banda sonora va a càrrec de Yeong-wook Jo, el compositor habitual del cineasta.