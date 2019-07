A quina festa major podeu anar aquest cap de setmana?

Sant Feliu de Guíxols

Amb l'arribada de l'agost, Sant Feliu es vesteix de gala per celebrar la seva festa, que durant una setmana omple el passeig del Mar d'activitats, música i festa. El tret de sortida, com ja és tradició, el marca una Mascletá i el concert de l'Orquestra Di-Versiones, que farà ballar als ganxons fins a altes hores de la nit. Divendres és el torn dels Catarres, i diumenge, el Castell de Focs de clausura de la festa.

Pals

Una vintena d'activitats es donaran cita aquest cap de setmana a Pals. El municipi està a punt per celebrar quatre dies de festa major. El programa arrencarà demà amb l'audició de sardanes amb la cobla La Principal de l'Escala i divendres amb el pregó a càrrec de Miquel Curanta des del balcó de l'ajuntament, a partir de les vuit del vespre. L'autèntica disbauxa arribarà la nit del dissabte amb la Nit del Bruel, on actuaran COI Els Montgrons i Dj Torrebruno.



Port de la Selva

Diumenge s'inicia la festa amb el pregó, concert i un Castell de Focs aeris i aquàtics al Passeig del Mar. No és una festa gaire llarga, però està plena d'activitats: ofici, sardanes, inflables, gegants, circ i ball amb l'Orquestra La Chatta.

Caldes de Malavella

El municipi selvatà gaudeix d'una setmana de festa amb activitats per a petits i grans. Les barraques de Caldes son, potser, una de les activitats més conegudes i esperades, ja que apleguen gent d'arreu de les comarques amb els seus concerts. Aquest any, hi passen grups com Itaca Band, Dr. Prats o Sr. Oca. Però no només hi ha festa a la nit! Durant el dia, es podran ballar sardanes, anar a teatre, tobogans d'aigua, el correfoc o anar a la festa Holy!

A més, també pots anar de festa major a Biure, Beuda, Esclanyà, Fontcoberta, Madremanya, Massanes, Mollet de Peralada, Pardines, Parlavà, Peratallada, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Selva de Mar, Viladamat i Vila-Sacra.