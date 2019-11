Bad Gyal: «La gran batalla d'artistes com jo és que ens prenguin seriosament»

El de la barcelonina Bad Gyal, que amb el tema Alocao ha aconseguit el seu primer número 1 a Espanya, és un dels exemples més vius d'aquells artistes urbans que, des dels soterranis de la societat musical, sense mitjans ni formació però amb ganes i olfacte, estan subvertint el vell món amb noves formes i cadències per conquerir el cim de les llistes de vendes.

«Anava a cegues. Vaig aprendre sola a gravar amb els programes que tenia a casa, a l'habitació amb més abrics per esmorteir els sons, i la fama me l'han donat internet i les xarxes. Per això no és fàcil que se't respecti igual o arribar a les masses. És la principal batalla d'artistes com jo, que se'ns prengui seriosament», explica la jove cantant Alba Farelo, nascuda el 1997 a Vilassar de Mar i filla del conegut actor Eduard Farelo.

Després d'haver-se fet escoltar cada vegada amb més força gràcies a discos com Slow wine (2016) i, sobretot, Worldwide Angel (2018), acaba de publicar un nou tema, Alocao, que aquesta mateixa setmana li ha proporcionat la seva primera cançó número 1 a Espanya i és fruit de la seva col·laboració amb el raper Omar Montes, cèlebre per guanyar un conegut talent show a la televisió.

«No el vaig conèixer per la televisió, sinó per la seva música. A mi tant me fa si ell ha guanyat Supervivientes o si era escombriaire. A mi el que m'agrada és la gent real, la que té alguna cosa de veritat i no orxata a les venes. Omar venia a veure'm quan jo punxava dancehall a Madrid i ell feia flamenc, i és el que em flipa, que tots dos ens trobem i ens acceptem», destaca.

El seu amor per aquest estil jamaicà va començar als 8 anys amb el primer àlbum del gènere que es va fer pop i va obtenir èxit comercial al món, The Trinity (2005), de Sean Paul, per derivar d'allà a artistes més ferotges com Ñejo i Dálmata i «el més underground de Puerto Rico». «Aquesta música se'm ficava a dins pel ritme. Escoltava moltes barbaritats però no les entenia, coses molt fortes d'armes i drogues que jo no toco. En escoltar-ho ara, flipo», reconeix, abans de confessar que «segurament» és la mateixa reacció que provoca en els pares dels nens que s'han enamorat de la seva música.

Avançada als temps

Fornera i estudiant de Disseny de Moda abans d'assumir les regnes de la seva carrera musical com a Bad Gyal (que en l'argot del Carib significa «noia dolenta»), Farelo va passar de ser «la rara» que escoltava una música sense gaire predicament a Espanya a posar-se al centre de l'huracà a partir del 2016 amb temes com Pai, versió en català del Work de Rihanna i Drake. «Aquest tema va ser el primer avís que el dancehall s'obria camí. Va ser quan vaig saber que havia de versionar-lo, perquè jo ja escoltava tots els que van inspirar Rihanna a fer-lo», afirma aquesta música que prospera amb una singular combinació d'aquest gènere, «de reggaeton de carrer» i de trap.

Recentment fitxada per una multinacional, afirma que segueix imposant la seva visió. «En la meva música no hi ha cap executiu ficant el morro i se m'està respectant bastant el meu caràcter», diu, després de definir-se com «l'altre costat del ventall, de les que venen dur i no tenen problema a parlar clar». Artista transfronterera que ha cantat en català, en espanyol i en anglès, es mostra cauta en pronunciar-se sobre el conflicte del procés fins a tenir «una opinió política formada».

En la música urbana, els que practiquen el seu estil hi ha qui els anomena «pachangueros»; a elles, en un gènere en el qual abunden les paraules gruixudes, «més coses». «No em sento a gust amb el terme 'puta', no va amb la meva personalitat», opina qui va respondre a aquests qualificatius amb el tema Zorra i que s'ha empoderat amb una forma de feminisme molt sexual. «Em fa sentir bé veure'm i sentir-me sexi, em dona sensació de poder i de control. A més, des que he experimentat amb el ball, m'ha tret alguna cosa sensual», explica Alba Farelo, que no descarta seguir practicant el twerking als 60 anys, «com les 'vedettes' que segueixen en actiu a aquesta edat» i que veu com unes «jefas».

Amb els llorers del tema Alocao tan frescos, Bad Gyal segueix «molt enfocada» a treballar i seguir gravant, per exemple «amb molta gent de l'altre costat de la bassa gran», però després de més de 40 previews pujades a internet no hi ha data tancada per a la seva pròxima mixtape.