Deu idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

La Pista de Gel obre portes al Palau de Fires de Girona

Durant tot el dia

La Pista de Gel de la Fira de Girona serà per 14è any seguit una de les activitats destacades de les festes de Nadal de la ciutat. Es calcula que prop de 17.000 assistents patinaran al Palau de Fires entre demà dissabte i el dimarts 7 de gener. La Pista de Gel de Girona és una de les pistes cobertes més grans de Catalunya, amb 800 m2, i el muntatge també compta amb un tobogan de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Enguany també s'instal·laran quatre pantalles que retransmetran en directe les imatges dels patinadors. El preu per patinar és de 9 € l'hora i inclou el lloguer dels patins, mentre que quatre baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3,5 €. També es pot comprar un abonament de 10 hores per 70 euros.

Calonge, Vila de Nadal

Durant tot el dia

Calonge s'omple de l'esperit de Nadal aquest cap de setmana, amb activitats per a tots els públics, però pensada especialment per als que viuen aquestes festes amb més il·lusió. Tallers, visites molt especials, espectacles, xocolatades, parc infantil i mercat de nadal són algunes de les propostes que trobaràs pels carrers de la vila baix empordanesa.

Tornen les Quines de Nadal

A diverses hores

Quina quina triar? Quina d'entre totes les propostes de les comarques gironines? Arriben les festes de Nadal i no hi ha poble de la demarcació que no ofereixi participar en aquests populars sortejos que representen una bona proposta per passar la tarda de Nadal, Sant Esteve o l'1 de gener. La proposta és molt variada i per a tots els gustos. N'hi ha d'espectaculars que reuneixen en cada sessió centenars de persones. N'hi ha que no es limiten a oferir lots de Nadal o petits obsequis, sinó que se sortegen grans electrodomèstics i viatges. I n'hi ha fins i tot d'eròtiques. Consulta totes les quines que se celebren aquest cap de setmana al nostre especial de nadal.

Mercat de Nadal a La Rambla de Figueres

Durant tot el dia

Si ets dels que t'encanta decorar el pessebre, l'arbre i casa teva de Nadal, el Mercat de Nadal de Figueres és perfecte. Allà trobaràs tots els objectes que et facin falta per decorar i engalanar casa teva, i totes les delicatessen per a els teus àpats nadalencs.

Música amb «El Nostre Nadal» a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí

18.30 h

El Nostre Nadal és una representació musical divertida i distesa de les festes nadalenques en la qual els alumnes de l'escola Guillem de Montgrí proposen un recull de cançons i petites representacions que ens presenten diferents aspectes del Nadal per riure i emocionar-se. Un musical per a tots els públics.

Mercat La Volta Nadalenca a la plaça de l'Assumpció de Girona

Durant tot el dia

La plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona acull dissabte la jornada voltaica més nadalenca amb més de 20 parades d'objectes d'art i regal. Dins el llarg programa d'activitats que s'estendrà durant tot el dia, i gràcies a la col·laboració de La Volta amb el Festival NEU!, a les 12 h del migdia els assistents podran gaudir del concert del grup blanenc Kids from Mars.

La Mirona de Salt celebra 18 anys amb Itaca Band i amics

21.30 h

La Mirona va néixer el 2001 amb vocació de portar la millor música a Girona. Aquest any celebra la majoria d'edat i per a comemorar-ho organitza un concert amb Itaca Band, Campikipugui i Amics d'Itaca, de grups tan coneguts com Catarres o Txarango. A més, els nascuts el 2001 podran fer-se una foto amb Itaca Band!

Cosmos Quartet a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

21 h

El Cosmos Quartet arriba a Banyoles aquest dissabte per presentar un programa que té com a plat fort una de les obres mestres de la història de la música de cambra, el quintet pòstum per a dos violoncels de Schubert, autèntic monument musical que comptarà també amb el violoncel·lista madrileny Fernando Arias.

Homenatge a Lorca al Sunset Jazz Club de Girona

22 h

Mariola Membrives, una de les noves sensacions sorgides del món del flamenc, arriba aquest dissabte al Sunset Jazz Club de Girona per presentar l'espectacle Lorca, Spanish songs, acompanyada pel guitarrista Javier Pedreira. Un imaginatiu espectacle de fusió en el qual es ret homenatge al gran poeta andalús.

Concert del cor Geriona a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

20.30 h

La màgia del cinema tornarà un any a més a ser el fil conductor del tradicional concert nadalenc del cor Geriona a l'Auditori de Girona. Enguany les tres corals estrenen espectacle acompanyades de la Girona Banda Band. Un espectacle en el qual no faltaran aquells temes cinematogràfics que ens fan viatjar per la història.