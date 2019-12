Totes les quines del cap de setmana a les comarques gironines

Una de les tradicions més arrelades al territori per Nadal són les quines, un joc semblant al Bingo on els premis són paneres o petits regals i que solen organitzar associacions de cada poble. Girona és un territori molt ric en aquests jocs i per no perdre-us ni una de les Quines que es preparen, hem preparat aquesta agenda amb totes les quines que se celebren aquest cap de setmana.



Dissabte 21

Albons 18.30 h – Sala del Cinema

Bàscara 22.00 h – Centre Cívic

Castell d'Aro 17.00 h – Pavelló Municipal

Camallera 21.30 h - Pavelló

Girona 18.30 h – Centre Cívic Pla de Palau

Girona 19.00 h – Centre Cívic Pedret

Garrigàs 21.00 h – Centre Cívic

Palamós 18.00 h – Escola Vedruna

Palau-Saverdera 19.00 h - Centre Cívic

Roses 16.30 h - Plaça Frederic Rahola (Quina Infantil)

Sant Llorenç de la Muga 19.00 h - Societat La Fraternitat

Vilajuïga 19.00 h - Centre Cultural Esportiu

Vila-Sacra 21.00 h - Centre Cívic

Diumenge 22

Bescanó 18.00 h – Pavelló Municipal

Cadaqués 18.00 h – Bar Casino

Castelló d'Empúries 17.00 h – Sala Municipal

Colera 17.00 h – Sala Polivalent

Corçà 18.00 h – Sala Municipal

Girona 18.00 h – Local Social de Montjuïc

L'Armentera 18.00 h – Sala Nova

L'Escala 18.00 – Centre Cultural Xavier Vilanova

Llançà 19.00 h – pavelló Municipal

Llers 19.00 h – Pavelló

Mont-Ras 18.00 h - Pavelló

Palafrugell 18.00 h – Centre Fraternal

Palau-Saverdera 18.30 h - Centre Cívic

Peralada 20.00 h – Sala Centre Social

Porqueres 18.00 h – Pavelló Municipal

Portbou 19.30 h – Sala La Congesta

Roses 18.30 h - Plaça Frederic Rahola

Sant Antoni de Calonge 18.00 h – Palau Firal

Sant Miquel de Fluvià 19.00 h – Local Social

Sant Pere Pescador 19.00 h – Centre Cívic

Santa Cristina d'Aro 16.00 h – Espai Ridaura (Quina infantil)

Viladamat 18.00 h – Local Social

Vilafant 18.00 h – Centre Cívic Les Mèlies

Vilaür 17.00 h – La Ü de Vilaür