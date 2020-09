Vetllar pel futur

Estem acostumats a veure el nom de Ridley Scott als crèdits de sèries com The Good Wife o The Terror: de fet, la seva tasca com a productor porta uns anys essent més lluïda que la de director de cinema. El cas de Raised by wolves té el valor afegit que es tracta d'un relat de ciència-ficció en l'estela futurista d' Alien i Blade Runner i, per tant la seva implicació, també com a realitzador dels dos primers episodis, ha estat el gran atractiu de la seva campanya promocional. Efectivament, aquesta sèrie estrenada al canal TNT és un homenatge gens dissimulat a una determinada ciència-ficció clàssica, reincidint en grans temes com l'extinció de la humanitat, el renaixement de la nostra espècie i el paper de la màquina en tot plegat. No és rodona perquè peca de dilatació (10 episodis per a una història que es podia explicar en cinc) i de caure en alguns llocs comuns (una cosa és no amagar els referents i una altra de diferent és imitar-los), però tècnicament és inapel·lable i està plena d'enunciats interessants.

Raised by wolves és una història de connotacions mitològiques (romanes, per ser més exactes) situada en un futur on la humanitat viu en colònies. En aquets context, dos androides arriben a un planeta remot per fer-se càrrec de l'educació de nens humans que han de garantir la pervivència de l'espècie. Però les diferències religioses entre colònies provoquen un intensa lluita que amenaça la missió dels androides. Dirigida també pr Luke Scott, fill de Ridley i autor de la gens menyspreable Morgan; la sèrie encerta en la descripció del seu escenari apocalíptic però a estones fa la sensació que no acaba ben bé de saber com omplir-lo. Amb tot, és d'agrair que es lliuri a la ciència-ficció sense complexos. Els seus protagonistes són Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim, Jordan Loughran i Ethan Hazzard.