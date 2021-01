Els discos més esperats del 2021

Mentre la música en directe ha saltat pels aires amb el covid-19, els enregistraments han seguit el seu curs, tot i que alguns han anat encadenant endarreriments. Per això, 2021 serà un any intens en novetats, les que tocaven i les endarrerides. Passem revista.

Llançar un àlbum per sorpresa s'ha convertit en tendència de la indústria en els últims temps, i no avançar la data d'edició forma part del màrqueting. En aquesta posició es troben novetats de primer ordre la sortida dels quals s'espera pel 2021, com les de Billie Eilish (sense títol per ara) i Lana del Rey (Chemstrails over the country club), un disc aquest, cuinat, com l'anterior, Norman fucking Rockwell, de la mà de Jack Antonoff, qui està també vinculat al nou de Lorde. Aquest és un altre treball desitjat, al qual la neozelandesa no ha donat encara els darrers tocs i el títol del qual està inspirat, ha dit, en un viatge que va fer a l'Antàrtida.

Més difús és l'horitzó d'altres novetats que acumulen retards, les de Rihanna (relleu d'Anti, de 2016) i Adele (el 25 es remunta a 2015).

Tots dos àlbums s'esperaven per al 2020, com el de Janet Jackson (Black diamond). Un altre divo pop en rampa de sortida és Zayn Malik (One Direction), amb el seu tercer àlbum.

El retorn de The Cure porta massa anys saltant d'un any a un altre, però al setembre Robert Smith va afirmar a la BBC que els confinaments li havien servit per acabar l'àlbum. Es tracta del primer des de 4:13 dream (2008), i Smith s'ha referit a ell com «el més trist» del catàleg.

Dos veterans anuncien discos esquitxats per noms de celebritats, tots dos per al 19 de març: Sting amb Duets, combinat de cites (d'Eric Clapton a Julio Iglesias), i Ringo Starr, a càrrec de l'epé Zoom in, en el tema principal, Here's to the nights, es deixa acompanyar per veus com les de Paul McCartney, Dave Grohl i Sheryl Crow. L'exbeatle apareix també com a convidat a Macca to Mecca, el nou disc en directe de Little Steve (29 de gener).

Es preveu que reapareguin Todd Rundgren, Paul Weller, Jackson Browne, The Doobie Brothers, Styx i Journey, i altres clàssics preparen material amb vista al passat: Bob Dylan amb 1970, triple compacte de rareses (19 de febrer), i Neil Young, amb la seva sèrie de discos d'arxiu (Ragged glory II, revisió expandida de l'incansable àlbum de 1990).

I entre els degans que es fan de pregar, els Kinks, amb el seu disc esperat el 2020.

Arcade Fire treballa en un àlbum concebut en bona part en temps de pandèmia. Cal esperar una obra més escorada al rock que al pop, vist el tacte guitarrer del seu tema d'estrena, Generation A, el paper de Rick Rubin com a productor i l'anunci que el grup apunta a la seva «versió més extrema».

El rock està assegurat per part de Foo Fighters amb Medicine at midnight (5 de febrer), si bé decantat cap al ball i l'extroversió, apel·lant a les paraules de Dave Grohl.

Abundant moviment en la generació alt-rock dels 90: de Weezer (Van Weezer, 7 de maig) a Smashing Pumpkins (segona part de Mellon Collie and the infinite Sadness), passant per Garbage i els ariets punk-pop The Offspring, NOFX i Blink 182.

Confirmen disc els post-rockers Mogwai (As the love continues, 19 de febrer) i l'aventurera St. Vincent, que adverteix d'un «desplaçament tectònic» en el seu so (segons declaracions a Mojo), amb la influència del funk i el soul dels setanta.

Confirmats hi ha els llançaments de Teenage FunClub (Endless arcade) i Arab Strap (As days get dark), tots dos pel 5 de març, així com els de Passenger (Songs for the drunk and broken hearted, 8 de gener), Sleaford Mods (Spare ribs, 15) i Tindersticks (Distractions, maig o juny), i es compta amb novetats de Liz Phair (Soberish), The War On Drugs, Chvrches i Waynes Blood.

Cal recordar que Kanye West, a més de proveïdor de titulars rampants i de rocambolesc candidat electoral, és músic, i cap aquí apunta Donda: with child, un àlbum que hauria d'haver vist la llum el juliol passat. Propera és l'hora d'aquesta obra dedicada a la seva mare, Donda West, morta el 2007, la veu de la qual es cola en una de les cançons.

Un altre llançament sorollós serà el de Certified lover boy, de Drake, que s'esperava per aquest 1 de gener i que s'ha retardat a causa d'una lesió de genoll de el cantant i raper. Disc a què també se li atribueixen propietats hipersensibles, presagiades per l'avançament Laugh now, cry later.

S'espera també per 2021 la nova entrega de Kendrick Lamar, així com les noves obres de Travis Scott (Utopia), Cardi B i Kid Cudi (Entergalactic), i l'esperat debut d'aquesta criatura vinguda del futur anomenada Ashnikko (Demidevil, 19 de febrer).

L'any arrenca amb senyals de vitalitat de dos tòtems germànics. El Michael Schenker Group celebra el 50è aniversari de carrera de guitarrista (ex-Scorpions i UFO) amb Immortal (8 de gener), i una setmana més tard, Accept destaparà Too pixen to die.

A la lliga de les stadium bands, compte enrere per Metallica, que treballa en un àlbum descrit com «el més heavy i millor» pel seu bateria, Lars Ulrich, en declaracions a Classic Rock. I per a Red Hot Chili Peppers, de nou amb John Frusciante a les seves files.

Estan tancats els llançaments d'Alice Cooper (Detroit stories, 26 de febrer, presentat com retorn als orígens), Insane Clown Posse (Yum yum bedlam, 5 de març), Evanescence (The bitter truth, 26 de març) i Greta Van Fleet (The battle at garden's gate, 16 d'abril), i s'esperen les novetats de Mastodon, Queens of the Stone Age, Ghost, Slipknot, Abbath, Dead Daisies (ara amb Glenn Hughes, ex-Deep Purple), Bad Company, KK Priest i Billy Gibbons, de ZZ Top.