Jethro Tull, nova confirmació del 9è Festival Jardins Pedralbes el 6 de juny

El 9è Festival Jardins de Pedralbes va anunciar ahir la incorporació al cartell del grup anglès de rock Jethro Tull en un concert previst el diumenge 6 de juny. El festival posarà a la venda les entrades avui al migdia a través del seu web. A la primera meitat dels setanta, Jethro Tull va ser una de les agrupacions de major èxit en l'escenari mundial, rivalitzant amb Zeppelin, Elton John i fins i tot els Rolling Stones. Ha venut aproximadament 60 milions d'àlbums a tot el món, amb 11 discos d'or i cinc de platí entre ells, convertint-se també en un dels grups de rock de major venda d'àlbums mundial. Per a la pròxima edició, el certamen té anunciats artistes com Nile Rodgers, Patti Smith, James Blunt, Madness i Carla Bruni.

La primera versió de Jethro Tull va llançar el seu primer àlbum orientat al blues sota el títol This Way, a la fi de 1968 al Regne Unit, abans de passar als esforços més eclèctics i de collita pròpia en 1969 amb el seu segon disc Stand Up i una sèrie de llançaments de single, destacant el tema Living In The Past.

Benefit, Aqualung i Thick As A Brick van ser els següents àlbums i l'èxit de la banda va créixer a nivell internacional. La formació va anar canviant, però el líder, compositor, flautista i cantant Ian Anderson va continuar liderant la formació.

La banda va haver de cancel·lar la seva actuació al festival de Porta Ferrada 2020 per la pandèmia.