Black Summer es va estrenar a Netflix l’abril del 2019 i semblava que podia ser una marca de llarg recorregut. El que proposava no era nou, però estava fet amb un cert rigor i coneixement de causa: una aproximació al relat de zombis tradicional posant l’accent en la dificultat de sobreviure a un món apocalíptic. És a dir, que no s’estaven per grans explicacions sobre l’origen de la pandèmia ni les seves repercussions globals, sinó que la càmera se situava arran de personatge per tal que l’espectador experimentés l’angoixa de voler mantenir-se viu en un entorn que no s’hi presta gens. Va dividir els fans del gènere, com no podia ser d’una altra manera, però qui més qui menys va coincidir a destacar la seva solvència i en agrair que fos una sèrie curta, de les que va al gra i no dilata les trames més del necessari. Netflix en va anunciar la renovació poques setmanes després de la seva arribada, però ha trigat més dos anys a estrenar la segona temporada. I veient l’escàs bombo que li ha donat, queda clar que la plataforma l’ha donat per morta abans de temps.

Formada per vuit episodis de mitja hora de durada, la segona temporada de Black Summer redunda en l’estil de la primera, jugant a mostrar l’angoixa de l’apocalipsi en primera persona, però portant la història a un altre terreny (literalment, perquè surt de la ciutat i s’ambienta en una zona de muntanya) i subratllant què els veritables monstres sempre acaben essent els éssers humans. Després de trobar la seva fila, Rose es dedica a buscar el millor lloc on refugiar-se, però no para de topar amb l’evidència que els zombis ja ho dominen tot. Fins que un dia, en tenir un incident amb un desconegut, descobreix que hi ha un refugi a la muntanya des d’on s’enlaira i aterra un avió, la qual cosa els permetria marxar fins a un racó menys infectat. El problema és que el viatge serà la constatació que hi ha persones que aprofiten la distopia per instaurar la seva llei i destruir tot sentit de la moralitat. Un cop més, Rose haurà de treure la guerrera que porta dins per salvar la seva filla i preservar els seus principis davant d’uns enemics implacables.

La segona temporada de Black Summer està protagonitzada per Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee, Sal Velez Jr., Kelsey Flower, Gwynyth Walsh i Mustafa Alabssi.