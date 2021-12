Els Aiguamolls de l’Empordà, un dels tresors natural més gran d’aquest territori, també es poden visitar durant els mesos de tardor i hivern. Si bé l’esclat de la primavera suposa un punt de gran interès també és cert que visitar aquest paratge durant la resta de l’any també té el seu atractiu. Una bona oportunitat per fer-ho és durant aquest mes de desembre on des del parc s’han organitzat diverses activitats dirigides al públic familiar. El punt culminant serà el festival de les aus que tindrà lloc del 5 al 8 de desembre amb un programa molt complet.

Una de les activitats més interessants és la sortida per contemplar la gran riquesa ornitològica dels Aiguamolls. Aquest diumenge 5 de desembre, de les 9 del matí a la 1 del migdia, s’ha programat una sortida pels espais naturals que és totalment gratuïta. Qui vulgui fer l’opció de fer una visita guiada també ho podrà fer aquest diumenge a partir de les 11 del matí amb sortida des del Centre Informació del Cortalet. Una altra de les activitats més atractiva és taller Aplicació iNaturalist sobre aquesta aplicació internacional d’identificació d’espècies i fauna i flora que permet contribuir a crear una base de dades científica mundial: la Global Biodiversity Information Facility, avalada per National Geografic. Es faran dues sessions a les 11 del matí a 2/4 d’1 del migdia al Centre Informació el Cortalet. Qui vulgui descobrir les closes, els observatoris, els camps d’arròs i els cavalls de l’Eugassada Senillosa ho podran fer també aquest diumenge amb el trenet dels Aiguamolls. Serà a partir de les 12 del migdia i és una bona activitat per gaudir en família.

Qui vulgui estar en més contacte amb la natura pot assistir a la demostració d’anellament científic que tindrà lloc el dilluns 6 de desembre, a les 10 del matí, a la caseta d’anellament situada prop de l’aguait Pallejà. I qui opti per una activitat més reposada pot assistir al conta contes que es farà el dia 6, a les 11 del matí, a l’observatori Senillosa. Aquesta mateixa jornada es pot fer una sortida pels aguaits de l’Estany del Cortalet amb cata.

Les activitats del festival continuaran el dimarts 7 amb una nova demostració d’anellament científic i s’incorpora al programa també un taller de caixes niu i menjadores amb «Los nidos de David». Serà a 2/4 d’11 del matí a l’observatori Torre de Senillosa i cal comprar el material al mateix taller. El dia 8 de desembre es farà, a les 10 del matí, el curs d’il·lustració naturalista amb Jordi Jover. Tot plegat, es tracta de poder gaudir del parc amb la seva màxima expressió amb tallers, visites guiades i observacions, entre d’altres.

I finalment, pel diumenge 12 a les 11 del matí s’ha programat la visita guiada per un dels itineraris del parc. El lloc de trobada és també el Centre Informació del Cortalet.