Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Els Pets tornen a Cap Roig · Diumenge 31 a les 22:15h · Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell

Els Pets tornen amb 1963, el disc més vital i encisador. Emmirallant-se en el pop de guitarres de The Kinks, Teenage Fanclub i especialment la new wave britànica de finals dels setanta (Elvis Costello, The Jam, Graham Parker), els de Constantí premen l’accelerador melòdic de cançons executades amb ràbia i determinació. Una proposta més eufòrica i colorista, que substitueix la melangia de la tardor per un reguitzell de singles assolellats i trepidants amb vocació de clàssics instantanis. Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres portaran el seu enèrgic directe aquest diumenge al festival dels jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.

Música i clown sota el Castell · Dissabte 30 a partir de les 19:30h · Plaça Major de Santa Pau

L’espectacle de clown gestual Insomni i els concerts de Mireia Vives i Borja Penalba i el trio Caravan Blues configuren la programació del festival Castell de Santa Pau, que també oferirà cervesa artesana i menjar.

Vinardell & Laudenbach · Diumenge 31 a les 13h · Escenari Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols

El duet format per la guitarrista Isabel Vinardell, una de les fundadores del grup Las Migas i la cantant Isabelle Laudenbach arriba a Porta Ferrada per presentar el seu irresistible projecte conjunt.

Festival Tempo arriba al final · Diumenge 31 a les 13h i 20:30h · Passeig Arqueològic de Girona

Els concerts de Madamme Mustash, a l’hora del vermut, i del col·lectiu Cookah P & Boom Boom Fighters, al vespre, posaran aquest diumenge punt final a una edició en la qual el festival Tempo de Girona ha recuperat la normalitat, oferint actuacions al seu concorregut village i també a la plaça dels Jurats.

Concert de Dafné Kritharas · Dissabte 30 a les 21h · Jardí Clos del Pastor de L'Escala

Dafné Kritharas es descobrirà aquest dissabte, en el marc de la programació del festival Portalblau, a la cruïlla del món oriental i occidental. Nascuda el 1992 a París, l’artista va créixer amb el so de cançons judeoespanyoles i va estar influenciada per l’estil de música tradicional grec en què el cant s’imposa com un segon vent.

La música dels voltors · Dissabte 30 de les 17h a les 4:30h · Camp de Futbol Vell de La Bisbal

Zoo, Lágrimas de Sangre, Zzoilo, La Fúmiga, la Orquestra Di-versiones, Carlos Selektah i Carles Pérez conformen el cartell de la primera edició d’un festival que neix per commemorar el quart de segle de l’associació Els Voltors.