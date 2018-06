Figueres precinta l'equip de música d'un bar per superar els decibels permesos

L'Ajuntament de Figueres ha precintat l'equip de música d'un bar de la plaça del Sol perquè superava els decibels permesos. El regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, ha explicat que el litigi fa anys que dura, que hi ha denúncies de diversos veïns i que s'han fet diversos requeriments als seus responsables perquè prenguessin mesures com ara l'aïllament acústic del local però que, finalment, s'han vist obligats a adoptar la mesura.

El precinte no afecta la llicència d'activitat de l'establiment però el cap de setmana passat ja no va obrir portes perquè no podia oferir música als seus clients.

Els seus responsables han assegurat a través de les xarxes socials que compleixen amb els requisits legals i que el local està insonoritzat. Com a mesura de protesta, han convocat per aquest divendres a les dotze de la nit una trobada «silenciosa» al bar.

En un comunicat que han penjat a Facebook, detallen que se serviran copes i que hi assistiran els discjòqueis que hi punxen habitualment però no hi haurà música.