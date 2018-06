Hotel Cochambre actuarà a la festa d'estiu de Maçanet de Cabrenys

El poble de Maçanet de Cabrenys celebra aquest cap de setmana la Festa Major d´estiu. Cinc dies de disbauxa amb activitats per a tots els gustos i edats.

La festa començarà avui amb el concert De Pel·lícula de la Coral de Maçanet i l´obra de teatre Pels pèls a càrrec d´Acting. A la nit, la música s´apoderarà de l´escenari de l´aparcament municipal amb el concert de Somboits. Una banda de ritmes llatins com el txa-txa-txa o la salsa acompanyant-ho de tocs de jazz i swing. Somboits compta amb un disc d'estudi, Sucre, el qual sonarà amb força avui a Maçanet de Cabrenys.

Entre el dissabte i diumenge tindran lloc les activitats més popular com la pedalada de BTT, el partit de futbol, la missa, les sardanes amb La Flama de Farners i les havaneres amb Els Cantaires de l´Estany.

Un dels punts àlgids de la festa serà el concert d´Hotel Cochambre demà a les 12 de la nit. La banda versiona les cançons mítiques dels anys 80 i 90 i les més actuals amb molt de ritme i humor. La Festa Major d´estiu de Maçanet finalitzarà el dilluns a la tarda a la piscina municipal amb els inflables infantils.