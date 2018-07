El pantà de Darnius ja es recupera

Després d'un hivern sec, l'embassament de Darnius-Boadella ha recuperat el volum de reserves gràcies a les pluges dels dos últims mesos. Les darreres precipitacions han permès que la campanya de reg a l'Alt Empordà comencés amb unes reserves d'aigua de 42,2 hm3 i al 70% de la seva capacitat. El nivell, però, va baixant a causa de les demandes de reg i la falta de pluja.

La xifra, segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), és la usual en aquestes dates i permetrà cobrir les demandes de la campanya de reg. Entre el gener i el juny, les reserves de l'embassament se situaven per sota de la mitjana. El mes de novembre, l'embassament empordanès es trobava al 37% de la seva capacitat i, de tots els embassaments de la demarcació, era el que estava en la situació més crítica.

De fet, el baix volum d'aigua de l'embassament aquest hivern passat va permetre fins i tot inspeccionar l'estat del formigó. I és que a finals de desembre estava al 36% de la seva capacitat, amb poc més de 22 hm3 emmagatzemats. Malgrat el baix nivell d'aigua, la quantitat, segons l'ACA, era suficient per garantir l'abastament urbà durant tot un any. Ara bé, la situació era diferent si les campanyes de regadiu començaven sense haver recuperat els nivells de l'embassament. Aleshores s'hauria hagut de declarar l'alerta per sequera i anunciar el programa de restriccions d'aigua. Finalment, les darreres precipitacions ho han evitat.

Els alts i baixos en les reserves de l'embassament de Darnius són habituals. Després de l'estiu, els nivells d'aigua baixen i se solen recuperar amb les pluges de l'hivern i la primavera. Però enguany les precipitacions s'han fet esperar.

El pantà no ha començat a recuperar les reserves fins que s'han registrat pluges abundants a les capçaleres dels rius, unes precipitacions que no es van produir ni a finals de l'estiu ni durant la tardor passada. No ha sigut fins el darrer episodi de precipitacions que l'embassament ha tornat a la normalitat.

Fa un any, el pantà registrava unes xifres similars, amb 42,2 hm3 i al 68,96% de la capacitat. El nivell també és similar a la mitjana de fa una dècada.