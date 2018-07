Salven un xoriguer protegit de només un mes a la Jonquera

Una patrulla de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera ha salvat un ocell petit protegit que no podia volar.

Durant la prestació d'un servei, els agents van veure com un pollet d'au rapinyaire que encara conservava part del plomissol. Estava a un aparcament a l'aire lliure situat en Carrer del Pont de la Jonquera i no podia volar.

L'animal mostrava clars signes de fatiga segons la policia i no feia res per fugir. Per això, la Guàrdia Civil va decidir capturar-lo de manera que se li causés el menor dany possible, per al seu posterior lliurament a un centre especialitzat en la recuperació de fauna silvestre.

Després de contactar amb el Centre de Fauna dels Aiguamolls De l'Empordà, els seus responsables es van fer càrrec de l'animal. El van identificar com a un pollet d'un mes aproximadament, de l'espècie Falco tinnunculus, també anomenat Xoriguer Vulgar, espècie protegida segons el Catàleg Nacional d'Espècies Protegides.