Comissen 2.687 productes falsificats en cinc parades del mercat de Roses

Un dispositiu de la Guàrdia Civil en col·laboració amb la Policia Municipal de Roses va permetre detectar diumenge cinc parades del mercat dels diumenges des d'on es venien falsificacions. Es van comissar 2.687 peces valorades en 20.230 euros. L'Ajuntament ha expulsat els cinc paradistes per incomplir el reglament del mercat i els revocarà l'autorització. El dispositiu va tenir lloc entre tres quarts de deu i dos quarts d'onze del matí. Els agents desplaçats al mercat van inspeccionar les parades que comercialitzaven el gènere falsificat de diverses marques comercials conegudes, procedint al seu comís i a la denúncia administrativa per infracció de la Llei de repressió del contraban corresponent. Entre el gènere hi havia camisetes, pantalons, gorres o polos. El mercat de roba que se celebra a Roses els diumenges té titularitat municipal, essent el mateix Ajuntament l'encarregat de la seva gestió, autorització de parades, reglamentació, etc. En la seva lluita contra la venda il·legal, el consistori preveu en la seva ordenança municipal reguladora la infracció per venda de gènere falsificat, la qual, segons l'article 14.e de l'esmentada reglamentació, assigna una sanció de 3.000 euros i la revocació de l'autorització de la parada en qüestió, sense dret a indemnització o compensació. Seguint aquests criteris, l'Ajuntament de Roses ha iniciat els tràmits per a la revocació de les cinc parades detectades el passat diumenge. La Guàrdia Civil ha instruït les actes per infraccions de contraban per realitzar operacions comercials de mercaderies sense complir els requisits legals. Les peces no tenien ni etiquetes. La mercaderia ha quedat dipositada als magatzems de la Policia Local de Roses a disposició del Cap de Duanes de la Jonquera.