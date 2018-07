Roses rep una oferta per a la construcció de l'aparcament davant de mar

L'Ajuntament de Roses ha rebut recentment una oferta per part d'una empresa per a la construcció d'un aparcament al front de mar a tocar el port. L'interès obre les portes de nou a un projecte que s'arrossega des de fa gairebé una dècada i que suposaria acabar amb la manca d'aparcament. La ubicació continua generant debat. El PSC considera que hauria de situar-se abans d'arribar a la població com a aparcament dissuasiu.

«Se'ns ha presentat una empresa encara no fa un mes i mig i ens ha donat quines són les seves condicions». Ho deia l'alcaldessa, Montse Mindan, al darrer ple municipal en resposta a les crítiques del PSC pel retard en l'impuls de diversos projectes urbanístics aturats o per desenvolupar. El PSC els va enumerar en una moció de reprovació per la feina realitzada en matèria d'urbanisme. El PSC posa en dubte la viabilitat d'aquest aparcament i Mindan assegura que sí que ho és i que «hi ha possibilitats» . Creu que l'interès per part d'una empresa ho demostra. Per l'alcaldesa, fins a dia d'avui no ha estat possible perquè «estàvem en una època de crisi però hi ha viabilitat». L'empresa ha mostrat el seu interès i ha posat unes condicions que el govern estaria estudiant. El regidor del PSC, Toni Rodriguez, en canvi, creu que els aparcaments han de ser «elements dissuasius perquè els vehicles no entrin al mig del poble» i s'han de posar al principi de la població i no al final. A més, a punta que s'hauria de valorar la possibilitat que els rosincs puguin tenir-hi places. Rodriguez remarca que una plaça a Roses té un preu molt elevat de 15.000 euros i és difícil tenir-hi accés.

La construcció d'un aparcament és un projecte que s'espesra des de fa molts anys. Els convergents, ara PDeCAT, sempre han defensat l'opció de situar-lo en uns terrenys propers al port.

Però durant el mandat de Magda Casamitjana encapçalant el PSC, del 2007 al 2011, el govern va posar sobre la taula un projecte que el situava soterrat a plaça Catalunya. El 2014 de nou amb els convergents al govern, es va optar per tornar a defensar l'opció de l'aparcament subterrani al front de mar. Però es va decidir deixar la decisions en mans de la ciutadania a través d'una consulta en el marc del programa d'actuacions del Pla de Participació Ciutadana amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels veïns entorn a la realització de diferents projectes. El resultat va ser que un 65,1% de veïns estava a favor d'aquesta opció que permetria la finalització del passeig Marítim en el seu tram entre la Riera Ginjolers i el Port Esportiu, davant un 13,3% que optaven pel seu emplaçament a la plaça Catalunya.

El projecte proposava soterrar l'actual aparcament a la platja de la Punta. Tindria una sola planta per a 377 vehicles i es vinculava a les 260 places de zona blava ja existents. El projecte estava dins la reforma del passeig i es va escollir a través d'un concurs d'idees.