Detenen la dona acusada d'apunyalar un veí de Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres al vespre la dona a qui es buscava per l'apunyalament d'un veí del barri del Culubret de Figueres. La dona va participar en una altra baralla durant la qual va patir lesions. Se l'ha detingut com a presumpta autora d'un delicte de lesions.

La detinguda és una dona de 28 anys de nacionalitat espanyola i veïna de Figueres.

Els fets van passar cap a tres quarts de tres de la matinada de dimarts quan es va produir una baralla al carrer Ramon Reig entre un grup de magrebins i un d'ètnia gitana. La dona va agredir un home amb una arma blanca a l'abdomen, el qual va haver de ser intervingut d'urgència a l'hospital de Figueres. La dona l'hauria agredit i posteriorment robat un televisor. Dimecres al vespre els Mossos van saber que s'havia produït una altra discussió on va resultar ferida al genoll.

Els agents van comprovar els fets, van identificar la dona i van saber que era l'autora de l'agressió de la matinada anterior. Va ser detinguda. La investigació no es dona per tancada i no es descarten futures detencions.

La dona té antecedents i ahir estava pendent de passar a disposició judicial.