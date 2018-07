Primer va ser Gabriel Rufián (bé, el primer va ser el gypsy Heredia, però d'això ja fa massa anys, és de quan les granotes portaven sabre), el primer d'aquesta nova etapa de bolos polítics ha estat l'inefable diputat esquerrà, republicà i català secessionista del cinturó roig, qui es va donar un tomb per la paradigmàtica capital empordanesa, més ben dit pel west side darrerament rebatejat, no sé pas per qui ni per què, barri de Sant Joan, per projectar com a problema principal i global figuerenc el d'aquest sector de la ciutat.

Ja vam dir que, després d'això, luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Però sembla que ha creat escola i ara ha estat el secretari general del PSC, Miquel Iceta, qui, seguint els seus passos, s'ha deixat caure pel perímetre (en aquest cas les notícies matisen i diuen que ell va agafar la brúixola i es va dirigir eufemísticament al nord) coincidint en l'anàlisi i diagnòstic del seu esquerrà company, encara que ampliat (es va reunir amb alguns empresaris) a altres segments ciutadans i comarcals.

No sé si continuarà aquesta pluja d'estrelles i si ens visitaran Girauta o Arrimadas, Torra o Artadi, Albiol o Montserrat, si Sánchez o no sé qui de qui correspongui a nivell català a Compromís per Figueres (de l¡antiga Unió sembla que no cal esperar) per diagnosticar-nos els nostres mals i dibuixar-nos les nostres esperances, però a mi m¡agradaria que la seva visió fos més amplia per al conjunt de la ciutat i més concreta i menys demagògica respecte dels problemes del gypsytown figuerenc perquè en els darrers seixanta anys res no s'ha avançat malgrat moltes proclames.

Primer malvivien a dos-cents metres de la Rambla (sí, sí, en el barri del Garrigal, a tocar l'actual torre Galatea del museu Dalí); després Guardiola els va traslladar a habitatges del «Mundo Mejor» a la zona del Culubret i, finalment, en l'època Lorca se'ls van construir i cedir els xalets que molts pagadors d'impostos s'haurien estimat com a reconeixement d'una vida de treball.

S'ha aconseguit quelcom? Doncs en el parer dels polítics d'alt rang que de moment ens han visitat, no solament res sinó que, en la seva opinió, la situació ha empitjorat. Què tal si els que han de venir, perquè amb tota seguretat vindran, s'ho repensen una mica més bé?