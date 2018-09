Cruanyes no cedeix a les pressions del PDeCAT per renunciar a l'alcaldia

La dimissió de l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, s'ha allargat més del previst i encara no hi ha una data fixada per fer-la efectiva. És més, no es preveu que es formalitzi fins que s'hagi definit qui la rellevarà al capdavant de l'Ajuntament. El PDeCAT té aquest front obert des que el primer tinent d'alcalde i segon a la llista, Francesc Cruanyes, es va oferir com a substitut.

Per al partit, l'escenari òptim continua essent que el relleu recaigui en Jordi Masquef, cap de llista del PDeCAT a les municipals del 2019. Un escenari només possible si Cruanyes hi renuncia.

El grup havia iniciat reunions amb el regidor independent precisament per pressionar-lo amb l'objectiu que renunciés a substituir l'alcaldessa fins a final de mandat, segons fonts consultades. Finalment, no hi ha hagut acord.

En aquest sentit, Cruanyes s'hauria mantingut ferm en el seu posicionament i, quan se li demana sobre les converses mantingudes amb el PDeCAT, es remet a les declaracions que va fer fa tres mesos. «No contemplo cap altre escenari que assumir l'alcaldia i contribuir a la governabilitat de la ciutat», va piular el passat 3 de juny, just després que s'anunciés el nou càrrec de Marta Felip com a Secretària d'Empresa de la Generalitat.

Han passat més de tres mesos des que Felip va fer públic que deixaria l'Ajuntament de Figueres «passat l'estiu», però ni ha presentat la dimissió ni té el relleu definit.

De fet, l'alcaldessa hauria intentat dimitir en comptades ocasions des d'aleshores, però des del partit haurien aconseguit frenar-la temporalment. El relleu s'hauria de resoldre en les properes setmanes, tot i que l'escenari idoni per al PDeCAT seria que Felip continués fins al maig del 2019. Aquesta no sembla ser la intenció de l'alcaldessa i no es preveu que esgoti el mandat.

La dimissió no serà immediata però tampoc s'espera que s'allargui gaires mesos. Malgrat no haver tancat cap acord, l'escenari en què Frances Cruanyes renuncia encara segueix sobre la taula de les reunions internes del partit.

Si finalment Marta Felip dimiteix i cap regidor aconsegueix la majoria suficient per convertir-se en alcalde, la responsabilitat recauria en Cruanyes en tant que número dos de la llista electoral del 2015.

Felip sempre ha insistit que es prendran «el temps necessari» per fer el relleu en condicions i garantir la governabilitat de la ciutat. Però a la minoria del govern local cal sumar-hi la duplicitat de càrrecs de l'alcaldessa Marta Felip, que compagina el govern de Figueres amb el de la Generalitat, al capdavant de la secretaria general d'Empresa i innovació.

Amb tot plegat, el PSC continua apel·lant la resta de partits de l'oposició per formar un govern d'unitat. Els socialistes proposen un regidor que no sigui cap de llista el 2019 i anteriorment ja havien mostrat una major predisposició amb l'independent Francesc Cruanyes que amb algú del mateix PDeCAT. El PSC veu factible un govern de concentració fins a final de mandant, però l'oferiment no s'ha acabat de consolidar entre la resta de partits.