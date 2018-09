Figueres promou la mobilitat sostenible amb activitats al carrer

L'Ajuntament de Figueres s'ha sumat a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de setembre a l'entorn del carrer Sant Pau i la plaça de l'Institut. La primera jornada d'activitats serà demà divendres amb les escoles de Figueres al carrer Sant Pau i la plaça de l'Institut. Hi participaran un total de 220 alumnes de 6 escoles de la ciutat.

La programació continua amb el Parking Day, que alliberarà carrers del centre de vehicles. Durant tot el dia s'impedirà la circulació al carrer Muntaner i al tram entre els carrers Sant Pau i Col·legi. S'hi instal·larà mobiliari urbà, tallers de manualitats, zona chill-out, una zona photocall i concerts. La instal·lació serà present durant tot el cap de setmana.

El regidor de Medi Ambient i Mobilitat, Francesc Cruanyes, destaca que enguany s'ha dotat la setmana de més participació, amb gairebé 170 alumnes, i amb més activitats, repetint la iniciativa del Parking Day, que es va celebrar per primera vegada el 2017, amb l'objectiu de visibilitzar l'espai públic sense vehicles i destinat a altres finalitats. Cruanyes ha remarcat que la mobilitat sostenible s'aconsegueix amb obres i actuacions a la via pública per pacificar el trànsit, les quals des del govern duen a terme al llarg de tot l'any.

La campanya promou hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables, així com visualitzar els canvis possibles en l'ús de l'espai públic.